Merate, non solo borse di studio: agli studenti meritevoli in omaggio le borracce dell’acqua

La cerimonia ieri sera, martedì, in apertura del consiglio comunale

Gli studenti premiati hanno ricevuto anche in regalo le borracce di Lario Reti Holding a testimonianza dell’impegno plastic free di tutta la città

MERATE – Sala consigliare gremita ieri sera, martedì, per la consegna delle borse di studio. La cerimonia, sentita e partecipata, si è tenuta a inizio del consiglio comunale, dopo il minuto di silenzio in omaggio al carabiniere Mario Cerciello Rega barbaramente ucciso a Roma alcuni giorni fa.

A prendere parola il neo assessore all’Istruzione Franca Maggioni che, senza nascondere la sua emozione, ha detto: “Sono alla mia prima premiazione e sono molto contenta di questa serata. Mi congratulo innanzitutto con tutti voi e con chi oggi non è potuto essere presente per i risultati che avete raggiunto e per l’impegno profuso durante l’anno scolastico. E’ bello essere qui stasera a ricordare e a sottolineare qualcosa di positivo per i giovani, spesso accostati a episodi di bullismo e di cyberbullismo Quello di stasera è un piccolo passo della vostra brillantissima carriera. Credete in voi stessi e ponetevi degli obiettivi da raggiungere. Ne avete le capacità e ci potete arrivare con un po’ di sacrificio”.

L’omaggio delle borracce nel segno del plastic free

Ogni ragazzo ha ricevuto, oltre all’assegno della borsa di studio, anche un regalo insolito. L’assessore all’Ambiente Andrea Robbiani ha voluto infatti donare a ciascun vincitore delle borse di studio una borraccia di Lario Reti Holding. “E’ un piccolo presente che vi facciano nella speranza di produrre meno plastica. Un gesto piccolo dal grande valore simbolico. Proprio ieri, lunedì 29 luglio, ricadeva l’overshoot day, ovvero il giorno in cui sono finite le risorse dell’anno. Fino al 1969 le risorse disponibili per un anno non venivano mai bruciate prima del termine dell’anno. Poi, è iniziato il tracollo. Ognuno di noi deve fare la sua parte. E il mio invito è rivolto anche a voi”.

Parole a cui si è unito il sindaco Massimo Panzeri esprimendo l’auspicio che il talento mostrato negli studi passa mostrarsi anche sul fronte del rispetto ambientale.

Ecco gli studenti premiati

Hanno ricevuto le borse di studio i seguenti studenti. Arianna Airoldi, Matteo Airoldi, Giorgio Bellinzoni, Sofia Bonanomi, Gabriele Bonfanti, Marta Bonfanti, Aurora Bosia, Lucia Brigatti, Martina Brigatti, Alice Casati, Ilaria Casati Luca Casavecchia, Edoardo Consonni, Leonardo Corti, Eleonora Gibertini, Andrea Maggioni, Federico Maggioni, Alessandro Manganini, Matteo Orsenigo, Giulia Perissinotto, Jacopo Reali, Gaia Rossi, Giulia Rossi, Alessandra Sala, Sara Salsi, Giulia Sanvito, Pietro Angelo Serra, Elisabetta Tozzato, Giacomo Tozzato.

