Merate, nuova sede a Cassina per VolontariaMente: il 10 l’inaugurazione

Il trasloco si è reso necessario per garantire gli spostamenti legati al progetto di attivare a Merate un centro diurno di neuropsichiatria infantile

L’inaugurazione della nuova sede di VolontariaMente si terrà domenica 10 maggio alle 15

MERATE – Un’inaugurazione che, cogliendo al volo l’opportunità fornita dal cambio di sede, vuole essere anche l’occasione per farsi conoscere sul territorio e agganciare nuovi aspiranti volontari. Sarà una vera e propria festa quella organizzata da VolontariaMente domenica 10 maggio per sancire ufficialmente l’ingresso del sodalizio nella nuova sede di via Principe Falcò 1 a Cassina.

Complice il progetto che prevede il trasferimento del servizio di Veterinaria dell’Ats nell’immobile di via Fermi a Brugarolo, finora sede dell’associazione presieduta da Marcello Ripamonti, le attività del gruppo che dal 2005 si occupa di favorire il reinserimento sociale di persone colpite da disagio mentale si sono spostate a Cassina Fra’ Martino nell’immobile comunale già sede di associazioni e degli ambulatori dei medici di medicina di base.

“Il trasloco non ha fermato tutte le nostre iniziative come i laboratori ricreativi di lettura, scrittura, disegno, la mindfulness e le passeggiate immerse nel verde” spiega Ripamonti invitando tutti alla festa che si terrà in via Principe Falcò 1 a partire dalle 15.

L’obiettivo è quello di creare da subito un legame di vicinanza e vicinato con la nuova frazione d’adozione: “Il Consiglio Direttivo appena eletto dai soci, che rimarrà in carica fino al 2029, si attiverà subito per proporre anche nuove iniziative legate al territorio che ha accolto la nostra sede, la frazione di Cassina” rimarca Ripamonti.

Che aggiunge: “L’intento della nostra festa di inaugurazione è infatti anche quello di poter conoscere le realtà vicine e attrarre nuovi aspiranti volontari. VolontariaMente è alla costante ricerca di nuove persone che possano darci una mano per portare avanti i nostri progetti e raggiungere i nostri obiettivi”. Tra le attività da perseguire quella di dare una mano presso l’orto sociale dell’associazione, che rimarrà a Brugarolo; accogliere e dedicarsi all’ascolto di persone che soffrono di disagio mentale, fornendo loro supporto e consigli utili a non sentirsi soli, emarginati e sempre giudicati oltre che gestire la nuova sede operativa e collaborare alle diverse attività ludico-ricreative che si svolgeranno settimanalmente, che avranno lo scopo di tenere distratta, ed allenata, la mente dei nostri ragazzi.

“La missione principale di Volontaria-Mente è infatti quella di combattere la solitudine di chi soffre di patologie mentali, per evitare un peggioramento cronico e il conseguente isolamento sociale. Tutte le nostre attività mirano a mantenere attive quelle funzionalità di base necessarie per l’autogestione nei bisogni quotidiani, cercando di limitare così anche il carico dei familiari”.

Ripamonti tiene infine a precisare che il trasferimento della sede non sia stato facile: “E’ stato un momento delicato e impegnativo, sia per i volontari che per gli utenti, poiché il “nuovo” rappresenta sempre, nell’ambito della salute mentale, un momento di sgomento e di timore per il futuro. Tuttavia durante questo periodo di sacrifici abbiamo cercato sempre di mantenere attivi tutti i nostri servizi, per evitare un senso di smarrimento nei nostri utenti, e possiamo dire con gioia di esserci riusciti al meglio. Il grande merito va dato a tutti i nostri volontari, che si sono sempre impegnati al massimo. Per ricreare quel senso di appartenenza e di famiglia, che abbiamo sempre respirato nella nostra sede, il trasferimento è stato preparato in completa collaborazione con l’Amministrazione Comunale. La scelta della nuova sede infatti è stata il risultato di diversi incontri e ragionamenti che abbiamo fatto insieme al sindaco e al vicesindaco. Questa disponibilità ci ha consentito di pensare al meglio come ricreare un luogo idoneo alla nostra realtà. Siamo così riusciti a ritrovare la nostra identità nella nuova casa che ci apprestiamo ad inaugurare, e che speriamo diventi per tutti un luogo di socialità ed inclusione”.

Il presidente di Volontariamente allarga lo sguardo andando ad analizzare i motivi sottostanti al trasloco richiesto anche al suo sodalizio: “Non va dimenticato infine che tutti gli spostamenti, che hanno coinvolto più realtà, sono stati dovuti alla necessità di attivare a Merate un centro diurno destinato alla neuropsichiatria infantile. Un servizio che, noi sappiamo bene, essere sempre più necessario. Con grande senso di responsabilità civico abbiamo dunque iniziato a programmare il nostro trasloco, che avrà quindi ricadute positive sulla psichiatria lecchese. Di questo siamo molto contenti, anche perché a VolontariaMente è da sempre molto forte il senso di comunità. La sede di Brugarolo verrà totalmente restaurata e questo ci conforta ulteriormente, poiché il luogo dove lasceremo parte del nostro cuore, e della nostra storia, potrà avere una nuova vita”.

La nuova “casa” di Cassina è già stata utilizzata dai ragazzi di VolontariaMente per alcune attività tra cui quella relativa al video registrato per la campagna del 5 per mille (QUI IL LINK). Nella registrazione i ragazzi raccontano come si sentono quando frequentano l’associazione e le loro sensazioni positive legate ai tanti progetti di inclusione e reinserimento sociale nel campo della salute mentale (soggiorni educativi, laboratori creativi, uscite culturali, supporto psicologico) resi possibili grazie anche alla scelta fatta dai contribuenti con la dichiarazione dei redditi.