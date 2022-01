Merate, nuova sede per il Cab. Godina: “Questo è un punto di partenza”

Taglio del nastro questa mattina della nuova sede del Cab Polidiagnostico a Merate

“E’ il nostro quartier generale che nasce dalla considerazione del bisogno di servizi vicini al territorio”

MERATE – “Questo è un punto di partenza, un nuovo centro che nasce dalla considerazione del bisogno, reso ancora più acuto dall’emergenza sanitaria in atto, di servizi vicini al territorio”. Sono le parole con cui Paolo Godina ha accolto questa mattina, giovedì, le persone intervenute alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede meratese del Cab Polidiagnostico, allestita in via Gramsci 5 nei locali occupati fino a qualche mese fa dall’Inps (i cui uffici si trasferiranno nella depandance di Villa Confalonieri).

Presenti per l’occasione il vice sindaco Giuseppe Procopio, la presidente della Provincia Alessandra Hofmann, il consigliere regionale Mauro Piazza e il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Lecco Pierfranco Ravizza, tutti concordi nel sottolineare l’importanza di un centro medico privato capace di rispondere con puntualità e competenza alle esigenze della popolazione.

Presente a Merate dal 2015, fino a qualche settimana fa nella sede operativa di via Bergamo, il Cab Polidiagnostico si è trasferito nella nuova sede potendo così contare di una superficie interna più che raddoppiata rispetto alla precedente e di un ampio parcheggio esterno. “Abbiamo deciso di riservare il piano terra al punto prelievi mentre il primo piano sarà dedicato alla medicina sportiva e alle visite medica”.

Ben 24 gli ambulatori medici presenti riuscendo a soddisfare l’esigenza di visite specialistiche in svariati ambiti. “Siamo a servizio del territorio e lo dimostra l’estrema flessibilità negli orari di apertura – ha aggiunto Godina – . Del resto, sono convinto che un’azienda debba restituire qualcosa al territorio in cui opera. Per me il Cab è come un negozio ed è giusto restituire qualcosa al cliente che si fidelizza. Questo territorio ci dà fiducia da 40 anni, riconoscendo il lavoro svolto da 110 dipendenti, 400 medici, 50 infermieri e tutti i miei bracci destri senza i quali sarei ancora a fare il nutrizionista nella vecchia sede di via Dei Mille a Barzanò”.

Ed è proprio alla nascita nel piccolo comune brianzolo che ha fatto riferimento, nel suo discorso, la neo presidente della Provincia Hofmann, ricordando i passi compiuti in questi anni con la nascita di nuove sedi e punti prelievi mentre il vice sindaco meratese Procopio ha ribadito l’importanza, per una città come Merate, di poter contare su un quartier generale così ben strutturato e organizzato come quello di via Gramsci.

Il consigliere regionale Piazza ha invece posto l’accento sull’eccellenza sanitaria costituita dal Cab, pronto a fare la sua parte anche all’avvio, lo scorso anno, della campagna di vaccinazione riservata ai più fragili. parte pubblica e provata. Bisogna crescente egli ultimi anni. “Abbiamo di fronte imprenditori che non sono rivolti al profitto, ma svolgono un ruolo sociale importante”.

Il giro di interventi è stato chiuso con il monito di Ravizza che, dopo aver evidenziato come la Regione non abbia brillato per il coordinamento dei servizi durante la pandemia, ha espresso l’auspicio che la politica sappia guardare sia all’oggi che al domani facendo della qualità dell’assistenza e dell’integrazione dei servizi il proprio filo conduttore su queste tematiche. Presente all’inaugurazione anche Claudio Dossi, presidente dei Auser Lecco, portato all’attenzione di tutti i bisogni e le fragilità della popolazione anziana. Infine don Davide Serra, coadiutore dell’oratorio, ha benedetto i nuovi ambienti prima del mini tour agli spazi affidato a Godina e al direttore sanitario.

La cerimonia ha fornito anche l’occasione per consegnare ai rappresentanti delle associazioni sportive Osgb Merate, Nova Danza, Merate Volley e Rhinos Basket di alcuni omaggi come riconoscimento all’importante attività sportiva ed educativa svolta sul territorio.

ALTRE IMMAGINI NELLA GALLERIA