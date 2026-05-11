Merate, nuova sede per VolontariaMente: “La salute mentale è un diritto di tutti”

Ieri, domenica 10 maggio, l’inaugurazione della nuova sede a Cassina Fra Martino

Completato il trasferimento da Brugarolo (dove restano gli orti), necessario per il progetto di attivazione di un centro diurno di neuropsichiatria infantile

MERATE – “Un inizio che ci lascia ben sperare per il proseguimento del nostro cammino in questi spazi”. Così Marcello Ripamonti, presidente di VolontariaMente, all’indomani dell’inaugurazione della nuova sede dell’associazione attiva dal 2005 con l’obiettivo di favorire il reinserimento sociale di persone colpite da disagio mentale. Presente al taglio del nastro il sindaco Mattia Salvioni e diversi esponenti dell’associazione.

Da ieri, domenica, il sodalizio ha ufficialmente sede nell’immobile concesso dall’amministrazione comunale a Cassina Fra Martino nell’ottica di una rimodulazione degli spazi comunali legato all’attivazione a Merate di un centro diurno di neuropsichiatria infantile. Un’attività che verrà attivata in via San Vincenzo dove ha sede il servizio Veterinario trasferito così a Brugarolo in via Fermi, dove aveva sede VolontariaMente e dove restano gli orti coltivati dalle persone seguite dal sodalizio.

“L’inaugurazione è andata molto bene e ci ha fatto molto piacere vedere arrivare molte persone che ancora non conoscevano la nostra realtà” puntualizza Ripamonti. “La partecipazione dell’amministrazione comunale è inoltre per noi sempre fondamentale per sentirci parte della comunità, e per mostrare il nostro lavoro a tutta la città di Merate”.

Lo sguardo è ora rivolto al futuro: “Nei prossimi mesi metteremo in atto diversi progetti che ci consentiranno di proseguire il nostro intento nel rendere la salute mentale un diritto di tutti, ed un tema sul quale è sempre più necessario confrontarsi”.