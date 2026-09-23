Merate. Nuova viabilità fuori dalle scuole superiori: “Così gli studenti sono più in sicurezza”

La risposta dell’assessore Muzio in Consiglio comunale lunedì sera

Le opere principali, come la creazione delle nuove fermate degli autobus, i percorsi pedonali, la sistemazione della rotonda e la nuova viabilità, sono state realizzate prima dell’inizio delle elezioni

MERATE – “Le prime valutazioni confermano la bontà delle scelte progettuali adottate”. E’ una promozione, quella arrivata dall’assessore ai Lavori pubblici Mattia Muzio, alla nuova organizzazione della viabilità intorno al polo delle scuole superiori di via Dei Lodovichi, entrata in vigore di fatto lunedì 14 settembre, primo giorno di inizio dell’anno scolastico.

La questione è stata affrontata lunedì sera, 21 settembre, in Consiglio comunale durante la discussione dell’interrogazione presentata ancora diverse settimane fa dalla consigliera Franca Maggioni di Noi Merate in merito ai ritardi di allestimento del cantiere davanti alle scuole superiori di via dei Lodovichi.

“L’intervento, deliberato in Giunta il 26 giugno, è entrato ormai nella fase esecutiva con l’avvio del cantiere avvenuto il 27 luglio – ha spiegato Muzio -. La maggior

parte delle opere sono state proseguite in estate, grazie anche al fatto che l’impresa ha lavorato per tutto il mese di agosto. Le opere principali, come la creazione delle nuove fermate degli autobus, i percorsi pedonali, la sistemazione della rotonda e la nuova viabilità sono state realizzate prima dell’inizio delle elezioni. Il 14 settembre l’area presentava la conformazione prevista dal progetto”.

Ora si procede per la sistemazione dei cordoli (nei prossimi dieci giorni) e le ultime opere di finitura (tra cui l’asfaltatura nella prima metà di ottobre) a cui seguirà la posa degli arredi urbani e del verde. “Le possibili interferenze tra il cantiere e la presenza degli studenti sono state oggetto di massima attenzione da parte del Rup e del coordinatore della sicurezza”.

Muzio ha sottolineato come vi siano sopralluoghi quotidiani e come nei primi giorni, per assicurarsi che tutto filasse liscio, siano stati presenti sia gli agenti della Polizia locale che il sindaco Mattia Salvioni insieme ad altri amministratori in modo da indirizzare i flussi di studenti e genitori incanalandoli correttamente. “Funzionano anche i nuovi spazi di sosta Stop & Go davanti al Viganò e con lo spostamento della fermata dei bus abbiamo evitato l’attraversamento degli studenti di via De Gasperi, un fenomeno che creava non pochi problemi di sicurezza e fluidità del traffico”.

A conferma della validità della traslazione delle fermate dei bus il fatto che l’agenzia di Tpl abbia deciso di utilizzare le nuove fermate anche per il trasporto locale non in orario scolastico. “Ovviamente la nuova conformazione va monitorata ancora un po’ in modo che tutti possano prendere maggiore familiarità” ha concluso Muzio, parlando comunque di disagi molto contenuti anche nei primi giorni. A fare eccezione il primo giorno di scuola, coinciso però con l’uscita in contemporanea di tutti gli studenti sia del liceo Agnesi che dell’istituto Viganò.

Un particolare, quello dei disagi vissuti lunedì 14 settembre, sottolineato dalla consigliera Franca Maggioni che ha anche rimarcato l’infelice scelta di provvedere al taglio dell’erba nel parcheggio esterno della scuola proprio il primo giorno di scuola. “Sicuramente un miglioramento sul fronte del trasporto locale c’è stato per quello che riguarda le fermate dei bus, ma il problema si è trasferito da via De Gasperi a via dei Lodovichi. Le macchine dei genitori continuano a essere parcheggiate ovunque” ha evidenziato dichiarandosi non soddisfatta per la risposta ricevuta.

A risponderle l’assessore Muzio: “L’attenzione per la sicurezza non è mai abbastanza, ma mi sembra che l’impianto funzioni bene. Prima avevamo molto studenti in mezzo alla strada, ora, pur non avendo ancora tutte le aree libere dal cantiere, abbiamo spazi a sufficienza. Gli Stop & Go sono aumentati. La situazione è decisamente migliorata”.