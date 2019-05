Il cantiere durerà, da contratto, 90 giorni: strada e marciapiede verranno ampliati complessivamente di 1,50 metri

Da ieri, un tratto di via San Francesco è diventato senso unico in entrata per permettere agli operai del cantiere di lavorare

MERATE – Nuova viabilità da ieri, giovedì 2 maggio, in via San Francesco. Sono infatti iniziati i lavori per l’allargamento di un tratto della strada che dal centro della città permette di connettersi, attraverso via Stelvio, alla Sp 342 in corrispondenza della rotonda di Pagnano. Il cantiere ha reso necessario un’importante modifica della viabilità su una strada molto frequentata da chi ha la necessità di spostarsi da e verso il centro Merate.

Per permettere agli operai di lavorare la strada è stata resa a senso unico ad entrare fino all’intersezione con la via che costeggia il parco delle Piramidi. Ciò comporta che chi arriva da viale Cornaggia è obbligato a svoltare a sinistra in questa via, immettendosi quindi sulla Sp 342 più in basso. Nulla cambia (se non per percorrere sull’altra corsia la strada) per chi invece utilizza via San Francesco per entrare in Merate.

“I lavori dureranno, da contratto, 90 giorni – puntualizza l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Procopio -. Speriamo di riuscire a terminare prima. Grazie a questo intervento, si amplierà la strada e il marciapiede complessivamente di un metro e mezzo. Un lavoro importantissimo per mettere in sicurezza sia chi cammina sia gli automobilisti in un tratto stretto e pericoloso per via di una curva”. I lavori sono in carico alla ditta Mazzoleni di Cisano. Al termine del cantiere verrà ripristinata la normale viabilità.