Merate, nuovo striscione davanti all’ospedale per dire grazie

Un gesto di stima e gratitudine per l’impegno profuso nel fronteggiare l’emergenza sanitaria da coronavirus

Già alcune settimane fa era stato affisso un altro striscione con scritto un semplice grazie

MERATE – Un nuovo striscione di ringraziamento agli operatori sanitari del Mandic è apparso nei giorni scorsi nella zona vicina al parcheggio interno. Ignoti gli autori del messaggio di stima e affetto nei confronti del personale sanitario, dai medici agli infermieri passando per oss, amministrativi e volontari che da settimane sono impegnati in prima linea per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Un messaggio perfino in rima – “Un grazie non indifferente per chi salva la nostra gente” – che va aggiungersi al semplice Grazie scritto sul lenzuolo affisso, ormai qualche settimana fa, davanti all’ingresso dall’ospedale di via Cerri.