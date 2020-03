Merate, ogni sera alle 19 suoneranno le campane della speranza

L’iniziativa della parrocchia guidata da don Luigi Peraboni

Le campane suoneranno a festa per ricordare l’importanza di stare distanti ma vicini

MERATE – Suoneranno ogni sera alle 19 per infondere speranza a tutta la comunità in questi giorni di angoscia e ansia per il continuo diffondersi dell’epidemia da coronavirus. La parrocchia di Sant’Ambrogio ha deciso di lanciare l’iniziativa “Le campane della speranza”. Il prevosto don Luigi Peraboni spiega: “Ogni giorno alle 19 suoneremo a festa le campane della chiesa prepositurale per ricordarci che il Signore ci attende e ci accoglie in ogni situazione della vita, per ricordarci che, se anche distanti, siamo vicini attraverso il suon dell’amore di Dio che vibra nei nostri cuori, per ricordarci che la comunità cristiana continua con un nuovo sparito, ma l’armonia dello Spirito Santo accompagna sempre il suo popolo”.