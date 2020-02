Merate, online il nuovo sito del Comune: attivo lo streaming delle sedute

E’ stato elaborato tenendo conto della cosiddetta regola dei “tre click”

Soddisfatto l’assessore Robbiani: “E’ più bello, fruibile e maggiormente intuitivo”

MERATE – “La filosofia che ci ha guidato è quella dei tre click. Con tre mosse insomma gli utenti dovranno riuscire a trovare quello che cercano sul sito del comune di Merate”. A parlare è Andrea Robbiani, assessore all’innovazione tecnologica, particolarmente soddisfatto dal risultato raggiunto. “Da lunedì 10 febbraio, è on-line la nuova home-page del portale istituzionale della Città di Merate, ideata per essere più fruibile, intuitiva e maggiormente rispondente alle esigenze della collettività. Una home page nuova, caratterizzata dal nuovo posizionamento delle varie sezioni per renderle ancora più accessibili e visitabili dai cittadini, dalle imprese e dalle associazioni, con uno spazio maggiore dedicato alle news, agli eventi e alle notizie della nostra città”.

Il nuovo sito web aderisce alle indicazioni di Agid: “Non è solo esteticamente più piacevole – con una grafica rinnovata e un menu di più facile consultazione – ma è anche più ricco di contenuti digitali innovativi come ad esempio la sezione streaming.

Le attività di sviluppo non si fermano qui: alcuni lavori di migrazione dei contenuti dalla precedente piattaforma sono ancora in corso e si sta procedendo alla integrazione di nuovi servizi come il PagoPA e l’utilizzo del sistema SPID per l’accesso sicuro di tutti gli utenti.

Il nostro obiettivo è quello di rendere il sito web una vera piattaforma operativa nella quale gli utenti possano trovare tutte le risposte alle loro esigenze, così da rendere davvero efficace e trasparente l’interazione fra cittadino e pubblica amministrazione”.