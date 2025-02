Merate, palestra scuola Montello: affidati i lavori per copertura tetto

L’intervento ha un costo di poco più di 100mila euro

Si tratta del secondo step di lavori promosso per eliminare definitivamente il problema delle infiltrazioni riscontrato nella palestra

MERATE – Sono stati affidati a un’azienda con sede a Briosco i lavori di manutenzione straordinaria della copertura della palestra della scuola primaria di via Montello.

L’intervento, del valore di poco più di 100mila euro, si prefigge l’obiettivo di risolvere definitivamente i problemi di umidità riscontrati in più occasioni all’interno della palestra, utilizzata al di fuori dell’orario scolastico anche da molte associazioni sportive del territorio per gli allenamenti e le partite di campionato.

Dopo la rimozione, la scorsa estate, del controsoffitto all’interno del quale si formava la condensa, i nuovi lavori riguarderanno ora la copertura esterna dell’edificio con la posa di una nuova guaina impermeabilizzante.

Per eseguire l’intervento, di per sé semplice, sarà necessario però rimuovere prima gli oltre cento pannelli fotovoltaici presenti sul tetto che verranno poi riposizionati al loro posto una volta completate le operazioni di copertura che dovrebbero eliminare definitivamente i problemi di umidità all’interno della palestra.