Merate, palestra scuole medie: a giorni la nuova gara d’appalto

La prima gara per la palestra scuole medie risale al 2018

Panzeri: “Obbligati a fare una nuova gara, ma abbiamo poche speranze: diverse imprese ci hanno sottolineato che l’appalto è poco appetibile”

MERATE – Una nuova ulteriore gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione della nuova palestra delle scuole medie Manzoni. E’ quanto provvederà a pubblicare in questi giorni l’amministrazione comunale per provare a cercare un’impresa disposta a realizzare i lavori di costruzione della nuova struttura sportiva a servizio della scuola secondaria di primo grado del Collegio Manzoni.

Il primo bando nel 2018

Un intervento quanto mai atteso dagli studenti dell’istituto meratese che si sta trasformando però in un’odissea visto che nessuna ditta sembra finora intenzionata a eseguire i lavori. Il primo bando di gara risale infatti a 2018, con l’allora sindaco Andrea Massironi ed era andato deserto. Ne era così seguito un secondo, con la partecipazione di un’azienda a cui l’appalto era stato assegnato e poi revocato per via di un contenzioso.

La ditta aveva infatti presentato alcune modifiche al progetto iniziale stimando un aumento dei costi. Era così seguita la decisione di rescindere il contratto e procedere con un nuovo bando, andato a sua volta deserto. A questo punto, l’amministrazione comunale si era convinta della necessità di rivedere il capitolato, tenendo conto del fatto che in precedenza gli importi erano stati fin troppo ottimisticamente calcolati tenendo conto già di un ribasso d’offerta del 30%. Seppur l’importo dell’appalto sia stato aumentato di circa 300mila euro, l’ultima gara, pubblicata dalla Provincia, è andata deserta.

Deserta pure la prima gara con l’importo aumentato

“Diverse imprese ci hanno fatto notare che il cantiere manifesta delle criticità per dove è posizionato e hanno anche sottolineato che anche dal punto di vista economico è ancora poco appetibile – ha puntualizzato il sindaco Massimo Panzeri in Consiglio comunale rispondendo alle richieste di aggiornamenti del capogruppo di minoranza Aldo Castelli -. Nei prossimi giorni verrà pubblicata una nuova gara ma così come previsto per legge non abbiamo potuto modificarne l’impianto. Abbiamo solo abbassato la soglia degli importi dei pagamenti degli stati di avanzamento lavori sperando di renderlo già così più appetibile. Ma sinceramente, per quello che è emerso dai sondaggi effettuati con le imprese che stanno già svolgendo dei lavori in altri stabili comunali, non nutro molte speranze per questa gara”.

Il caso affrontato anche nell’ultimo consiglio comunale

Il rischio, insomma, è che anche questa procedura si traduca in un nulla di fatto, aprendo la strada a una revisione completa dell’iter attraverso un nuovo ulteriore aumento dell’importo di base. “Ho accolto con favore l’invito del capogruppo Castelli ad aumentare pure la base dell’appalto stante la necessità di effettuare questi lavori per restituire la palestra agli studenti delle scuole medie. Ora vedremo come va la gara e poi valuteremo di conseguenza”