Merate, Panzeri: “Avanti con il progetto di viale Verdi”. Gara entro la fine dell’anno

Incontro in Municipio con la Provincia dopo lo stop forzato al progetto di viale Verdi dovuto alle elezioni amministrative

Il sindaco: “Ho chiesto miglioramenti sui materiali da usare e sulla dotazione tecnologica. Entro fine mese una commissione ad hoc”

MERATE – L’ossatura resterà quella, ovvero un viale Verdi con le rotonde e senza la pista ciclabile. Ma la Provincia dovrà perfezionare il tutto puntando sulla qualità dei materiali utilizzati e potenziando la dotazione tecnologica.

Incontro interlocutorio venerdì scorso a Palazzo Tettamanti tra il neo sindaco Massimo Panzeri e il dirigente del settore Viabilità della Provincia Angelo Valsecchi per parlare del progetto di riqualificazione di Viale Verdi.

Lavori da 3 milioni di euro

Un intervento importante, stimato in circa tre milioni di euro, portato in discussione nell’ultimo consiglio comunale dell’era Massironi per l’approvazione dello studio di fattibilità tecnico economica, quando Panzeri era ancora seduto sui banchi della minoranza. “Durante il faccia a faccia con la Provincia ho ribadito le divergenze di vedute sul progetto già espresse quando ero in minoranza – puntualizza il primo cittadino -. Così come ribadito anche il campagna elettorale, il progetto va avanti nel suo impianto originario. Abbiamo chiesto però di ampliarlo considerando anche il tratto in ingresso dalla Statale e di rivedere la scelta dei materiali”.

Panzeri ha chiesto più attenzioni ai materiali e alla dotazione tecnologica

L’obiettivo è rendere viale Verdi meno tangenziale e più strada di contesto urbano con materiali di qualità, idonei e confacenti a un contesto cittadino. “Non solo, ma bisognerà andare oltre i semplici pali della luce, prevedendo dotazioni tecnologiche avanzate e all’avanguardia. Penso, ad esempio, alle colonnine per la ricarica delle auto elettriche, ma non solo a quello”.

La gara per l’appalto entro la fine dell’anno

Panzeri ha già in mente anche le tempistiche. “L’obiettivo è andare a gara entro la fine dell’anno. E per questo motivo ho chiesto che il progetto venga ulteriormente illustrato, con le correzioni apportate, prima delle vacanze estive. Lo presenterò prima ai miei e poi in commissione, così da valutare insieme se sono stati raggiunti gli standard che ci eravamo proposti”.

Prima l’intervento sui sottoservizi di Lario Reti Holding

Dal canto suo la Provincia si è appuntata le modifiche richieste e si è detta pronta a confezionare il nuovo progetto entro la fine del mese. In attesa del grande intervento di riqualificazione, Viale Verdi assaggerà nelle prossime settimane un antipasto di lavori. Lario Reti Holding ha infatti in programma i lavori sui sottoservizi, già effettuati in via De Gasperi la strada che da viale Verdi porta all’ospedale.