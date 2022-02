Merate, Panzeri: “Situazione Covid in netto miglioramento”

ll bollettino Covid degli ultimi sette giorni conferma il trend di calo dei contagi

“Il sistema scolastico segnala una netta diminuzione delle quarantene, così come l’ospedalizzazione è quasi azzerata”

MERATE – Aumentano i guariti e diminuiscono le persone attualmente positive, così come quelle in sorveglianza attiva. Sono numeri che confermano il trend di diminuzione dei contagi quelli diffusi oggi, martedì, dal sindaco Massimo Panzeri a una settimana dall’ultimo bollettino Covid. Sono 64 le nuove infezioni registrate negli ultimi sette giorni, per un totale di 2.642 persone positive al virus da inizio pandemia, pari al 17,92% della

popolazione. Sono 229 le persone sottoposte a sorveglianza attiva, di cui 105 persone di età inferiore ai 20 anni.

“Tutti gli indicatori registrano una decisa inversione di tendenza rispetto alle settimane

precedenti – commenta il primo cittadino -. Il sistema scolastico segnala una netta diminuzione delle quarantene, così come l’ospedalizzazione è quasi azzerata. Il Decreto-Legge n. 5 del 4.02.2022, in vigore dal 5.02.2022, ha introdotto nuove misure in

materia di certificazioni verdi COVID-19, in merito alla gestione delle quarantene e dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo, nonché per i visitatori stranieri in

Italia. In particolare, il richiamato Decreto stabilisce che la Certificazione verde rilasciata a chi si è sottoposto alla terza dose di vaccino, o a chi è guarito da SARS-CoV-2 dopo il completamento del ciclo vaccinale primario non ha scadenza”.

Infine qualche dato sulle vaccinazioni con 12.153 su 14.380 cittadini di Merate in età da

vaccino che hanno ricevuto la prima dose, pari al 84,51%, 12.859 la 2 dose

dose o la dose unica, pari al 89,42% e 9.963 con la 3^dose/booster, pari al

69,28%.