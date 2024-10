Merate: parcheggi blu, si cambia. Nei silos via le sbarre, arriva l’ausiliario

Scaduta la concessione, l’amministrazione comunale intende rimodulare la sosta a pagamento

Verranno installati dei nuovi totem e sarà possibile pagare con le App. Dall’anno prossimo verrà introdotta la sosta gratuita per 30 minuti nei parcheggi sotto il Castello

MERATE – Verranno tolte le sbarre di accesso ai silos a pagamento, sostituiti i totem attualmente dislocati per le vie della città e introdotta la possibilità di pagare direttamente con le App senza dover cercare nel portafoglio monetine e banconote.

Sono alcune delle novità che l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mattia Salvioni, intende introdurre a stretto giro con il nuovo affidamento per la gestione delle aree di sosta a pagamento in città.

“La concessione è scaduta a settembre e dall’azienda che aveva in carico il servizio abbiamo ottenuto una proroga fino al termine di ottobre” puntualizza il primo cittadino. “Abbiamo dovuto correre per arrivare al nuovo affidamento, che sarà di carattere temporaneo per 18 mesi, in attesa di arrivare al vero e proprio bando”. Seppur a durata ridotta rispetto alle classiche concessioni, il nuovo affidamento contiene già le linee guida di quella che Salvioni non esita a definire una “rivoluzione” della gestione dei parcheggi a pagamento presenti in città.

“Dai dati che abbiamo analizzato, abbiamo rilevato come i silos a pagamento siano sottoutilizzati rispetto alle potenzialità”. Il riferimento è in particolare al parcheggio dell’area Cazzaniga e a quello di viale Cornaggia, spesso vuoti nonostante la significativa capienza (140 posti auto il primo, 211 il secondo). “La presenza della sbarra di accesso è un deterrente all’utilizzo. Proprio per questo abbiamo deciso di rimuoverla, prevedendo che il controllo della sosta avvenga tramite un ausiliario messo a disposizione della società a cui affideremo la gestione dei parcheggi”.

Non solo. L’intenzione dell’amministrazione comunale è quella di istituire la sosta gratuita per i primi 30 minuti per chi parcheggia sotto il Castello e all’area Cazzaniga. “Vogliamo agevolare chi parcheggia per commissioni e disbrighi veloci come l’accompagnamento o il ritiro da scuola dei figli”. Per introdurre questo cambiamento, bisognerà però attendere il nuovo bilancio: “Dobbiamo introdurre delle modifiche alle tariffe della sosta e possiamo farlo solo quando metteremo mano al nuovo documento programmatico finanziario”.

Gli obiettivi prefissati sono quelli di snellire la situazione attuale, promuovendo un utilizzo più semplice e immediato per i parcheggi a pagamento, semplificando la vita degli automobilisti.