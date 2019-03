Il Parco di Villa Confalonieri riaprirà invece sabato: “Ci sono ancora dei rami da sistemare”

L’amministrazione aveva chiuso in maniera precauzionale le due aree verdi dopo la tempesta di vento di lunedì sera

MERATE – Uno riaprirà domani, venerdì; l’altro sabato. Stiamo parlando dei due parchi, il Belgioioso e quello di Villa Confalonieri, chiusi al pubblico da martedì scorso.

Una decisione, quella della chiusura, presa dall’amministrazione comunale a seguito della tremenda tempesta di vento che si era abbattuta la sera prima in tutto il Lecchese, creando danni e disagi anche a Merate. In particolar modo, nel parco di Villa Confalonieri era caduta una pianta senza fortunatamente creare danni né alla villa stessa né agli immobili vicini.

Parchi chiusi in maniera precauzionale

La Giunta guidata dal sindaco Andrea Massironi ha deciso in via precauzionale di chiudere i due parchi per effettuare un controllo delle essenze arboree presenti e rimuovere, nel caso del parco di via Garibaldi, l’albero caduto. Due parchi, quelli in questione, molto frequentati anche dalle famiglie visto la presenza dei giochi per i bambini. L’attesa dei più piccoli ha ormai le ore contate, almeno per quello che riguarda il parco del Cannocchiale. Lo conferma l’assessore all’Ecologia Massimiliano Vivenzio: “Domani, venerdì, verrà riaperto il parco del Belgioioso, mentre quello di Villa Confalonieri riaprirà sabato. Ci sono ancora alcuni rami che vanno tagliati e rimossi visto che non sono sufficientemente stabili”.