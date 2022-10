Merate, parco di via Allende ancora chiuso: il Comitato ambiente chiede lumi

La richiesta del comitato civico ambiente al sindaco

“Il parco pubblico deve essere restituito alla comunità”

MERATE – Una richiesta scritta al sindaco Massimo Panzeri, delegato anche ai Lavori pubblici, per chiedere lumi sui motivi della chiusura del parco comunale di via Allende. A sottoscriverla il Comitato civico ambiente per conto della portavoce Elena Calogero: “Nonostante i lavori nel parco comunale di via Allende siano terminati da tempo (ci risulta dalle testimonianze dei giardinieri da almeno due anni) il giardino pubblico è ancora chiuso e interdetto ai cittadini meratesi e a tutta la comunità.

Pertanto, dopo le numerose segnalazioni pervenuteci, chiediamo un’immediata apertura per poter far usufruire la comunità dello spazio comunale per troppo tempo interdetto al pubblico”.