Il progetto prevede l’acquisizione di terreni e la piantumazione di nuove essenze al Bagolino

La speranza è quella di riuscire a ottenere i fondi messi a disposizione dalla Regione per la forestazione urbana

MERATE – Trasformare l’area verde in località Bagolino in un parco urbano grazie ai finanziamenti previsti dalla legge regionale sulla forestazione urbana. E’ il progetto portato avanti dall’amministrazione comunale che con la delibera del 22 luglio ha approvato in linea tecnica l’intervento di realizzazione del parco urbano del Bagolino potendo così inoltrare a Milano la domanda per accedere ai contributi previsti dal Pirellone per la piantumazione di nuovi alberi in città.

“Abbiamo individuato un’area, già destinata a verde dal Pgt e attualmente di proprietà privata, che vorrebbero acquistare come Comune tramite i fondi messi a disposizione dalla Regione al fine di creare un parco urbano in località Bagolino” puntualizza il sindaco Massimo Panzeri. Si prevede l’acquisizione di 13.880 mq di aree, di cui 2.570 mq già boscate e 11.310 agricole, separate da un sentiero campestre non tracciato e non asfaltato.

Già individuato il tipo di piantumazione, ovvero il querco-carpineto planiziale, essenza autoctona che una volta costituiva la foresta planiziale della pianura lombarda, progressivamente sostituito nei secoli dalle colture agrarie, dagli insediamenti abitativi, dalla pioppicoltura e dalla diffusione di specie esotiche tra cui la robinia. Verranno piantumate sia piante di prima che seconda grandezza, sia arbusti.

L’intervento ha un costo previsto di 174mila euro comprensivi dell’acquisizione dell’area e della piantumazione delle essenze.