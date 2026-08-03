Merate, lutto in parrocchia: è morta la mamma di don Mauro Malighetti

Il funerale verrà celebrato giovedì a Rancio
88 anni, si era trasferita a Merate con la figlia Milena a Merate per stare vicino al figlio, il prevosto don Mauro
MERATE – La comunità della parrocchia di Sant’Ambrogio si stringe intorno al prevosto don Mauro Malighetti per la scomparsa della madre, Fiorangela Corti, 88 anni.
Originaria di Rancio e da sempre residente a Lecco, Fiorangela viveva ora a Merate insieme anche alla figlia Milena.
Il funerale verrà celebrato giovedì 6 agosto alle ore 10.45 nella Parrocchia S. Maria Assunta di Rancio di Lecco.
“Siamo vicini al nostro Prevosto don Mauro, a sua sorella Milena e a Dorina in questo momento di dolore per la scomparsa della mamma Fiorangela. La ricordiamo nella preghiera di suffragio e la accompagniamo alla casa del Padre” le parole a lei dedicate nel post pubblicato sulla pagina della Parrocchia di Sant’Ambrogio.
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