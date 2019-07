Merate, parte l’operazione decoro: guerra a mozziconi, cacche di cani e verde selvaggio

Operative da oggi, mercoledì, tre ordinanze firmate dal sindaco per contrastare il comportamento di incivili e maleducati

Panzeri: “Non vogliamo reprimere, bensì chiedere la collaborazione di tutti per rendere Merate una città ancora più bella e pulita”

MERATE – Tre ordinanze per rendere Merate ancora più bella, ordinata e pulita. E’ partita l’operazione decoro, voluta fortemente dal sindaco Massimo Panzeri per sensibilizzare ulteriormente i meratesi sull’importanza di mettere in atto quei comportamenti di normale rispetto civico troppo spesso dimenticati e trascurati. “Il nostro intento non è reprimere, ma invitare tutti alla collaborazione, convinti che dal rispetto del bene pubblico tutti abbiano da guadagnare”. Tre le ordinanze, come tre gli ambiti di azione, ovvero il verde, l’abbandono di rifiuti di piccole dimensioni come i mozziconi di sigarette o i fazzoletti di carta e le fastidiosissime deiezioni canine.

Multe da 60 a 300 euro per ogni mozzicone lasciato per strada

“Chiariamoci subito. Non andiamo a scoprire o a normare nulla di nuovo. Ma abbiamo solo voluto specificare meglio gli ambiti di azione e le competenze, convinti tutti insieme dobbiamo svolgere il nostro compito per rendere la nostra città più accogliente e vivibile”.

Fumatore, anche se non incallito e proprietario di ben tre cani, Panzeri sa bene che i propri vizi o le proprie passioni non possono andare a detrimento degli altri. Per cui, chi d’ora in avanti lascerà in giro mozziconi di sigarette o li lancerà da balconi, automobili o altro verrà punito con una multa da 60 a 300 euro.

Parchi giochi vietati agli amici a quattro zampe

Non andrà meglio per chi farà fare i bisogni ai propri cani senza raccogliere la cacca e buttarla nel cestino. Qui le multe sono da 50 a 500 euro. Per tutelare maggiormente i parchi pubblici che sono utilizzati anche dai bambini è stato istituito il divieto di ingresso per i cani nei seguenti parchi: Piazza don Minzoni, parco dei cipressi, parco delle Piramidi, Parco delle Rimembranze, Parco di Via Donizzetti, Parco di Via Toscanini/Santa Maria di Loreto, Parco di Via IV novembre, Parco di Via Arnaboldi, Parco di Via Aldo Moro, Parco di Via Annunciata e Viale di Villa Perego, Parco di Villa Confalonieri, Aree verdi di Via Don Cesare Cazzaniga Area Monsignor Natale Basilico, Parco ad uso pubblico di Via Agnesi.

Più controlli ad hoc da parte della Polizia locale

“Amplieremo i controlli soprattutto al primo mattino e nel tardo pomeriggio, quando è più frequente che i cani vengano portati a spasso ed è previsto anche un maggior utilizzo delle telecamere proprio per scovare questi comportamenti incivili”. In quest’ottica va anche vista l’altra ordinanza, emanata qualche giorno fa, relativa all’estensione dei parcheggio libero, anche in quelli ordinariamente disciplinati a disco orario, per tutto il mese di agosto. “E’ una misura che, approfittando della chiusura di molti uffici, va nella direzione di garantire il parcheggio a chi va in vacanza e non ha un box dove lasciare l’auto. Ma è anche un modo per permettere ai nostri agenti di focalizzare maggiormente l’attenzione su questo tipo di controlli relativi al decoro urbano”.

Attenzione anche al verde

Sarà invece l’ufficio edilizia privata a mandare la prima segnalazione, invitando il privato a provvedere entro 15 giorni, nel caso di siepi fuoriuscite, foglie non raccolte, cartelli stradali divelti e caditoie ostruite. L’ordinanza (per leggere l’intero contenuto clicca qui) è rivolta ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico