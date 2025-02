Merate, parte l’operazione decoro urbano con gli spazzini di quartiere

Da lunedì 10 febbraio verrà riorganizzato il servizio di pulizia della città

Soddisfatto il sindaco Salvioni: “Al mezzo meccanizzato verranno affiancati due operatori: uno fisso in centro, l’altro a rotazione nelle frazioni per una pulizia manuale e puntuale”

MERATE – Un operatore ecologico in servizio ogni giorno, festivi compresi, nel centro cittadino e un altro dislocato, a rotazione, nelle frazioni. Partirà domani, lunedì 10 febbraio, la rivoluzione, concordata da Comune e Silea, per quello che riguarda la pulizia e il decoro urbano della seconda città più popolosa della Provincia di Lecco con l’introduzione degli spazzini di quartiere.

Un argomento importante, da sempre al centro dell’interesse e delle lamentele dei cittadini, su cui il gruppo di maggioranza di ViviAmo Merate, guidato dall’attuale sindaco Mattia Salvioni, aveva posto l’accento già durante la campagna elettorale rimarcando la necessità e l’urgenza di trovare delle soluzioni per poter contrastare non solo i sempre più frequenti episodi di inciviltà, ma anche di riuscire ad arrivare a una pulizia più puntuale e metodica delle strade, dei parcheggi e degli angoli verdi cittadini.

“In questi mesi abbiamo lavorato sodo per poter trovare una nuova riorganizzazione del servizio” precisa il primo cittadino Mattia Salvioni che ha lavorato a stretto braccio con l’assessore all’Ambiente Silvia Sesana. “La soluzione che abbiamo trovato è a zero costi (aggiuntivi, ndr) per il Comune, rientrando in una nuova rimodulazione del servizio svolto da Silea”.

In pratica, al mezzo meccanizzato che assicura lo spazzamento, la pulizia di piazze e strade e lo svuotamento dei cestini, verranno affiancati due operatori ecologici manuali, i cosiddetti spazzini di quartiere.

“Si torna a come si faceva una volta, affiancando alla pulizia meccanizzata, quella manuale. Un operatore fisso si occuperà, ogni giorno, sabato e festivi inclusi, della pulizia nel centro della città, inteso non solo come il salotto buono, ma anche la zona di viale Verdi e le strade afferenti. Un altro collega sarà invece deputato alle pulizie delle frazioni con una rotazione settimanale”.

Complessivamente quindi, si tratta di due persone in più che avranno il compito di tenere d’occhio il livello di pulizia della città, garantendo quindi un maggior livello di qualità.

Negli ultimi mesi dell’amministrazione comunale guidata dall’ex sindaco Massimo Panzeri era partita la sperimentazione con Glutton, un sistema che però non verrà più replicato: “Per una realtà come Merate non va bene e alla fine è stato sconsigliato dalla stessa Silea. Da lunedì inizieremo con il nuovo servizio che dovrà, come tutte le cose all’inizio, essere calibrato e adattato alla situazione di Merate. Sono convinto però che la nuova organizzazione darà i suoi frutti consentendo di migliorare il livello di pulizia della città”.