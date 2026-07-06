Merate, partono i lavori in via Cappelletta. Obiettivo? Maggior sicurezza

Modifiche alla viabilità a partire da domani, martedì 7 luglio

L’intervento prevede la creazione anche di una piccola piazzetta davanti all’ingresso dell’oratorio di Pagnano

MERATE – Al via i lavori di riqualificazione stradale di via Cappelletta e messa in sicurezza dei percorsi pedonali vicini alla scuola primaria. La frazione di Pagnano sarà interessata nelle prossime settimane a delle importanti modifiche alla viabilità legate all’intervento predisposto dall’amministrazione comunale, dal valore di circa 200mila euro, per mettere in sicurezza l’arteria che, dalla Statale, porta al centro della frazione scorrendo in fregio alla scuola primaria, alla scuola materna e relativo nido e all’oratorio.

Due i fronti di intervento: l’area corrispondente alla via di accesso a oratorio, asilo e palestra e l’area davanti al parcheggio delle scuole (dove c’è la casetta dell’acqua). Nel primo caso, i lavori comporteranno la creazione di una piccola piazzetta all’uscita dell’asilo e della scuola con la riqualificazione del cortile della palestra. La stradina, già interessata ora a orari di stop alla viabilità in occasione dell’ingresso e dell’uscita da scuola, sarà chiusa a tutti i mezzi eccetto quelli di servizio.

Nella zona invece relativa a via Cappelletta è prevista la realizzazione del nuovo marciapiede lungo la cancellata della scuola. Verrà creato anche un dosso lungo tutto l’incrocio dove c’è il monumento ai caduti, per ridurre la velocità dei veicoli su via Cappelletta. Modifiche anche per l’area di sosta del bus che diventerà la nuova fermata della circolare meratese e dello scuolabus.

Le modifiche alla viabilità

Da domani, martedì 7 luglio e fino al 22 agosto (e comunque sino al termine dei lavori) entrerà in vigore il divieto temporaneo di circolazione in Via Cappelletta, nel tratto di collegamento interno con inizio di fronte all’innesto di Via F.lli Cervi, in corrispondenza dell’edicola mariana, fino all’imbocco del parcheggio avente ingresso da Via Bellavista: l’area di parcheggio è esclusa dal provvedimento. Resta garantito il passaggio/percorso pedonale dal parcheggio avente ingresso da Via Bellavista fino l’accesso all’oratorio/palestra e l’accesso ai mezzi al servizio dell’Oratorio in deroga al vigente divieto. Dal 20 luglio all’8 agosto (e comunque sino al termine dei lavori) i lavori riguarderanno la parte centrale di via Cappelletta con l’istituzione del divieto temporaneo di circolazione in Via Cappelletta, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Aldo Moro e l’innesto con Via F.lli Cervi, in corrispondenza dell’edicola mariana, ad eccezione dei veicoli dei residenti nel tratto interessato per il solo accesso alle proprie abitazioni. Verrà istituito il senso unico alternato di circolazione in Via F.lli Cervi, regolato mediante impianto semaforico provvisorio.