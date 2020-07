Merate, per i ragazzi tra i 15 e i 18 anni torna Util’Estate

L’iniziativa è in programma dal 20 al 31 luglio: i partecipanti saranno 16, divisi su due gruppi

Rivolta ai giovanissimi, Util’Estate vuole rappresentare un’occasione per crescere facendo opere utili per la comunità

MERATE – Torna anche quest’anno Util’Estate, il progetto di cittadinanza attiva rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 15 e i 18 anni. L’iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con l’Azienda Speciale Retesalute ed è riservata a 16 ragazzi, suddivisi in due gruppi (uno alla mattina e uno al pomeriggio). L’obiettivo del progetto è perciò quello di dare la possibilità ai giovanissimi di cimentarsi in un’esperienza di crescita personale e di utilità per la comunità locale.

UtilEstate si svolgerà per due settimane, dal 20 al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30. I partecipanti, in gruppo, faranno riferimento logistico per lo svolgimento delle loro attività ad un locale sito in Villa Confalonieri a Merate e saranno impegnati in piccole manutenzione di aree e attrezzi ad uso pubblico. Avranno quindi la possibilità di “essere utili”, contribuendo a migliorare gli spazi del proprio territorio, rendendoli più funzionali e belli, riscoprendo il valore e l’importanza del “bene comune”.

Il gruppo sarà coordinato da una figura educativa. Non sarà garantito il pranzo.

Ai partecipanti verrà riconosciuto un buono di 75 euro da spendere in alcune realtà commerciali del territorio.

Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate possibilmente a mano, all’ufficio protocollo del Comune, utilizzando il modulo predisposto, a partire da mercoledì 8 luglio a mercoledì 15 luglio 2020, negli orari di apertura al pubblico.