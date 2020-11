Merate piange altre due vittime del Covid: 546 i positivi da inizio pandemia

Domani, martedì, torna il mercato completo di tutte le bancarelle

Il totale netto dei positivi è di 136 persone: in crescita il numero dei guariti

MERATE – Altre due vittime del Covid. Si aggrava il bilancio dei morti registrati da inizio pandemia in città. Negli ultimi giorni infatti si sono verificati altri due decessi di persone risultate positive al coronavirus. Un dato che porta a 35 il numero complessivo dei morti Covid a Merate da febbraio. Da inizio pandemia sono saliti invece a 546 i positivi al virus, con un incremento di 62 nuovi casi dalla precedente rilevazione, effettuata il 19 novembre. Nuovi casi di infezione a cui fa da contraltare l’aumento del numero dei guariti tanto da portare il totale netto dei positivi a 136 persone con un decremento di 29 rispetto a dieci giorni fa. In calo anche il numero delle persone sottoposte a sorveglianza attiva, pari a 83, di cui 4 in età inferiore a 20 anni.

“Gli ultimi dati disponibili evidenziano un miglioramento generale, segno di una inversione di tendenza in atto, seppur lenta – commenta il sindaco Massimo Panzeri -. Resta alto il numero dei positivi, compensati però da un consistente aumento di soggetti che si sono negativizzati e da una diminuzione dei sottoposti a sorveglianza. Esprimo cordoglio ai famigliari di entrambi a nome dell’Amministrazione tutta”.

Tra le novità conseguenti al passaggio nella zona arancione, il ritorno del mercato completo di tutte le bancarelle da domani, martedì 1 dicembre.