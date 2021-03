Merate piange tre vittime del Covid: ecco l’ultimo aggiornamento

Il sindaco ha aggiornato sull’andamento del contagio in città con gli ultimi dati giunti dalla Prefettura

In miglioramento il dato relativo ai guariti e alle persone sottoposte a sorveglianza attiva

MERATE – 49 nuovi positivi rispetto all’ultimo aggiornamento del 18 marzo. E tre nuovi decessi. E’ l’aggiornamento dei dati Covid fornito oggi, lunedì, dal sindaco Massimo Panzeri. Da inizio pandemia sono 917 i meratesi colpiti dal coronavirus, pari al 6,21% della popolazione. In crescita anche il numero dei decessi, arrivati complessivamente a 44. Il totale netto dei positivi fa registrare un numero in decrescita, portando a 95 la quota di attuali positivi. In diminuzione anche le persone sottoposte a sorveglianza attiva, pari a 101 di cui 24 di età inferiore ai 20 anni.

“L’ultimo aggiornamento rileva purtroppo tre nuovi decessi, di cui due avvenuti settimana

scorsa ed uno nel fine settimana: esprimo alle famiglie la vicinanza ed il cordoglio

dell’Amministrazione Comunale – puntualizza il sindaco – . L’analisi dei dati evidenzia, invece, da un lato l’aumento dei positivi, dall’altro, fortunatamente, una diminuzione dei sottoposti a sorveglianza attiva ed un incremento dei negativizzati, ovvero dei guariti. Il saldo netto generale è quindi migliorato, scendendo sotto la soglia delle 100 unità.

Questi ultimi due dati ci danno fiducia riguardo ad un’inversione di tendenza in atto, che

confidiamo possa consolidarsi nelle prossime settimane”.

Quanto alla campagna vaccinale, il primo cittadino ne ha sottolineato il proseguimento, “seppur condizionato da un flusso non ancora adeguato di dosi. Sono imminenti le aperture di poli territoriali, che favoriranno in particolare gli ultra ottantenni, a cui in questo momento è data la priorità; oltre il 62% di essi ha già ricevuto la 1^ somministrazione nella nostra Provincia”.