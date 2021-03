Merate piange un’altra vittima del Covid: 34 nuovi positivi negli ultimi sette giorni

Sono 116 le persone attualmente positive in città

Da martedì posteggi liberi senza disco orario. Mercato solo per generi alimentari in piazza don Minzoni

MERATE – 34 nuovi positivi negli ultimi sette giorni, con il numero complessivo di meratesi positivi al virus pari a 835, ovvero il 5,65% della popolazione. E’ l’aggiornamento, basato sui dati comunicati dalla Prefettura al 14 marzo, diffuso oggi, lunedì, dal sindaco Massimo Panzeri.

Il bollettino dell’andamento del Covid fa registrare, purtroppo, una nuova vittima, portando a 40 il numero di cittadini meratesi morti da inizio pandemia. Sono invece 116 gli attuali positivi, con un saldo netto tra guariti e infetti, pari a + 18 rispetto a sette giorni fa. In crescita il numero anche delle persone sottoposte a sorveglianza attiva, pari a 140 di cui 38 di età inferiore ai 20 anni.

“Si conferma, senza purtroppo dare segni di rallentamento, la tendenza al peggioramento dei dati, che ormai prosegue da alcune settimane – commenta il primo cittadino – . Siamo stati notiziati dell’avvenuta scomparsa di un altro nostro concittadino, che porta il totale dei deceduti a 40; esprimo alla famiglia il cordoglio dell’Amministrazione tutta”.

Così come tutti i Comuni della Lombardia, anche Merate è da oggi in zona rossa, con tutte le limitazioni agli spostamenti e alle attività dovute a questa classificazione. “Al fine di limitare i disagi ai cittadini, da domani (martedì, ndr) sarà consentita, per tutta la durata delle suddette restrizioni, la sosta libera senza limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo limitato (zone a disco orario), quindi in tutti gli stalli contrassegnati dalle strisce bianche”.

Il mercato del martedì sarà destinato, per la durata della zona rossa, ai soli generi alimentari e di prima necessità e sarà allocato nella sola Piazza Don Minzoni.

“Rinnovo a tutti i cittadini l’invito a compiere un ulteriore sforzo, affinché si possano arrestare i contagi ed auspico, nel contempo, che la campagna vaccinale prenda vigore e sia estesa presto alla maggioranza della popolazione. Mi auguro di poter aggiornare presto la situazione con dei dati in miglioramento”.