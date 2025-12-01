Merate, piantumati cinquanta nuovi alberi nel parco diffuso di via Allende

Domenica si è tenuto il secondo appuntamento promosso in occasione della festa dell’albero

Le cinquanta piante messe a dimora provenivano dal vivaio forestale

MERATE – Cinquanta nuovi alberi provenienti dal vivaio forestale sono stati piantumati ieri mattina, domenica, nell’area del parco diffuso di via Allende. L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale in occasione della giornata dell’albero e ha rappresentato il secondo appuntamento di celebrazione di questa importanza ricorrenza dedicata all’ambiente dopo la piantumazione del frutteto didattico avvenuta venerdì scorso alla scuola primaria di via Montello.

La proposta di ieri era aperta all’intera cittadinanza e ha visto la partecipazione di alcuni volontari dell’associazione Amis di Pumpier de Meraà insieme ad alcuni esponenti dell’amministrazione comunale a partire dal sindaco Mattia Salvioni. Tra le specie arboree messe a dimora carpini, lecci, frassini, due ginestre e due ciliegi selvatici.

Durante la mattinata è stata ribadita l’importanza di sensibilizzare la comunità sull’importanza del patrimonio verde urbano.