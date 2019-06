Merate, più giochi per bimbi e attrezzi per il fitness all’area Cazzaniga

Lavori in corso per rendere più attrattiva l’area Cazzaniga

Firmato il contratto con i nuovi gestori dei locali commerciali

MERATE – Lavori in corso all’area Cazzaniga per potenziare le attrezzature ludico sportive a disposizione dei bambini e dei ragazzi. In tanti hanno notato in questi ultimi giorni la rete arancione posizionata in una parte del parchetto situato appena sopra gli uffici postali di via Rondinella. Già ieri alcuni operai erano al lavoro per posizionare un nuovo gioco per i più piccolini a fianco delle attrezzature, come altalene e scivoli, già presenti.

Novità in vista anche per i ragazzi più grandi che vedranno potenziata l’area Fitness situata sopra il parcheggio dell’area Cazzaniga. Le attrezzature verranno spostate di qualche metro dall’attuale sede e implementate con l’acquisto di altri mezzi, da utilizzare per il fitness. L’area per ora è stata recintata in attesa della posa degli attrezzi.

Firmato il contratto per la gestione dei locali nell’Area Cazzaniga

Restando sempre in tema, è stato firmato nei giorni scorsi il contratto tra il Comune e i soci della Brut la società che aveva vinto il bando di gara per la concessione dei locali situati nell’area Cazzaniga. La firma, originariamente prevista per inizio maggio, era stata posticipata di qualche mese perché all’interno della struttura erano stati trovati problemi di infiltrazione d’acqua.