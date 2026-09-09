Merate. Più sicurezza per i pedoni e più verde: lavori all’Adda Center per riordinare l’accessibilità

L’intervento è stato presentato in Commissione Territorio ieri sera, martedì

Verrà realizzato un marciapiede in corrispondenza della rotonda di accesso al Brico per evitare la promiscuità tra pedoni e auto. Previsti camminamenti pedonali protetti anche per l’accesso al supermercato

MERATE – Un sostanziale riordino dell’accessibilità del centro, con attenzione in primis ai percorsi pedonali per potenziare la sicurezza stradale e rendere ancora più attrattivo il comparto commerciale. Sono gli obiettivi dell’intervento per cui il consorzio dei proprietari dell’Adda Center ha presentato in Comune ha presentato nei mesi scorsi il permesso di costruire in Municipio.

I lavori sono stati illustrati ieri, martedì, durante la commissione Territorio, nel corso della quale si è parlato anche del progetto di realizzazione della rotonda a Novate. “Abbiamo ritenuto doveroso effettuare un passaggio in commissione invitando i responsabili del centro commerciale Adda Center (dove sono presenti Brico, Conad e una serie di attività commerciali, ndr) perché si tratta di un intervento privato dagli importanti risvolti sull’area pubblica” ha esordito il sindaco Mattia Salvioni, rimarcando come si andrà a riordinare complessivamente la viabilità del centro.

Una particolare e doverosa attenzione verrà posta ai pedoni con la creazione di un percorso pedonale di collegamento tra le diverse porte di accesso al centro (battezzate con i nomi delle frazioni della città) mentre verrà creato un marciapiede all’altezza della rotonda che, dal centro sportivo e dalla rotellistica, porta al parcheggio del Brico. “E’ un passaggio molto utilizzato e che va messo in sicurezza” ha ribadito Salvioni. Non solo. Il progetto prevede anche un occhio di riguardo per il verde, con il ripristino delle alberature sul fronte del Brico, oltre alla posa di un nuovo filare sul lato del Conad in modo da creare un corridoio verde lungo via Bergamo.

Ciliegina sulla torta, la creazione di una fermata degli autobus propedeutica al passaggio della circolare del Meratese.

Soddisfazione per l’operazione, che dovrebbe trasformarsi in realtà nel giro di poco tempo, è stata espressa anche dai referenti delle attività commerciali dell’Adda Center, presenti in commissione con tre delegati. “L’intervento, che risolve il problema importante dell’ingresso promiscuo tra auto e pedoni all’altezza della rotonda di accesso al Brico, aiuterà anche a rinfrescare l’immagine del centro commerciale” hanno detto alternandosi al microfono, plaudendo anche al posizionamento della fermata dell’autobus, servizio che andrà a potenziare ulteriormente l’attrattività del centro commerciale.

Dai banchi delle minoranze si è alzata, per prima, la voce del consigliere Dario Perego, che ha rimarcato l’importanza di prevedere dei camminamenti protetti per i pedoni (saranno marciapiedi a raso, delimitati da paletti) che devono raggiungere il centro commerciale mentre il collega Massimo Panzeri ha ricordato come la prima bozza di progetto di riordino dell’area fosse stata elaborata dal consigliere Angelo Panzeri, durante l’ultimo periodo del suo mandato.