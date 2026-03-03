Merate, politica e giovani al centro dell’assemblea di istituto del liceo Agnesi

L’incontro si è tenuto venerdì scorso nell’aula magna del liceo Agnesi

Si è parlato dell’impegno politico giovanile e delle ragioni del crescente disinteresse dei giovani verso la politica e l’attualità

MERATE – ll ruolo dei giovani in politica: è l’argomento al centro dell’assemblea di istituto che si è tenuta venerdì scorso, 27 febbraio, al liceo Maria Gaetana Agnesi.

All’incontro hanno preso parte il sindaco di Merate, Mattia Salvioni, il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Alessandro Negri, il responsabile di Gioventù Nazionale dell’Alto Lario Filippo Alberti, la presidentessa provinciale della medesima organizzazione Laura Commodo, la presidentessa di Giovani Democratici Elena Lomonte e il presidente di Viviamo Merate Francesco Cavenaghi.

La conferenza si è svolta presso l’aula magna esterna dell’istituto, Aula Borsellino, ed è stata organizzata dalle studentesse di quarta Sara Mantovani Giulia Sannicandro con il supporto del professor Andrea Scaccabarozzi.

Durante il dibattito sono stati affrontati diversi temi, tra cui l’importanza dell’impegno politico giovanile, le ragioni del crescente disinteresse dei giovani verso la politica e l’attualità, nonché il ruolo concreto di figure istituzionali come il sindaco e gli assessori.

“Riteniamo che l’iniziativa abbia rappresentato un momento di confronto significativo e un’esperienza formativa per gli studenti, contribuendo allo sviluppo di una maggiore consapevolezza civica e sociale” commentano soddisfatte Sara e Giulia.