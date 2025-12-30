Merate, polizia locale: Aleppo è il nuovo comandante “reggente”

Aleppo sarà alla guida del comando di piazza Eroi per quattro mesi fino al 18 aprile

L’amministrazione comunale cerca un comandante tramite concorso di mobilità

MERATE – Antonio Aleppo è il nuovo comandante della Polizia locale di Merate. L’incarico, attribuito dal sindaco Mattia Salvioni con un decreto firmato qualche giorno prima di Natale, sarà solo provvisorio: già vice di Davide Mondella, il comandante che ha dato le dimissioni qualche settimana fa per lasciare la divisa e prestare servizio all’agenzia delle Entrate, Aleppo ha infatti accettato l’incarico precisando che si tratterà di una reggenza in attesa dell’espletamento della procedura di mobilità per la ricerca di un nuovo comandante dei “ghisa” meratesi.

Per questo motivo l’incarico ha una scadenza ben precisa, ovvero il 17 aprile, dando all’amministrazione comunale quattro mesi di tempo per trovare la disponibilità di qualche comandante in carica o qualche agente avente titolo a prendere servizio alla guida del comando di Piazza Eroi.

Da qualche settimana sono inoltre entrati in servizio i quattro nuovi agenti di Polizia locale “arruolati” a seguito del concorso indetto dal Comune per rafforzare l’organico a seguito del trasferimento di alcuni vigili.