Merate, polo del soccorso: “I lavori termineranno entro la fine del 2026”

Il completamento dei lavori verrà presto messo a gara

La Giunta regionale ha rinnovato l’accordo locale semplificato rivedendo l’importo complessivo, schizzato a quasi 2 milioni di euro

MERATE – L’obiettivo è arrivare alla conclusione dell’opera entro dicembre 2026. Verrà discusso e approvato in Giunta mercoledì 19 marzo l’aggiornamento dell’accordo locale semplificato (Als), rivisto insieme alla Regione a seguito degli incrementi dei costi delle materie prime e dell’esecuzione che hanno visto l’importo dell’intervento schizzare a 1.900.725,34 euro dai 1.200.000 euro iniziali.

Iniziati nel marzo del 2022, con la simbolica prima bennata, i lavori si sono arenati nei mesi scorsi a seguito della rescissione dell’appalto con l’azienda vincitrice a causa di difficoltà economiche riscontrate dai privati. Un’impasse che ha, di fatto, bloccato i lavori, fermi ormai da tanti, troppi, mesi. Ora sembra finalmente giunta la volta buona per la ripartenza. Lo conferma l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Muzio, che precisa: “Avevamo già avviato il percorso con l’avviso per manifestazione d’interesse pubblicato nell’agosto 2024, ma l’iter era rimasto sospeso in attesa dell’approvazione dell’aggiornamento dell’accordo. Ora possiamo finalmente sbloccare la gara e avviarne le procedure, garantendo la realizzazione del Polo del Soccorso, un’infrastruttura fondamentale per il nostro territorio, entro dicembre 2026”.

L’opera prevede la costruzione di nuove autorimesse per i mezzi di soccorso, spazi per la Protezione Civile, una cucina professionale e una torre di addestramento di circa 15 metri per esercitazioni. Inoltre, verranno installati pannelli fotovoltaici per rendere la struttura più efficiente dal punto di vista energetico.

Regione Lombardia, che ha già portato in Giunta l’aggiornamento dell’accordo locale semplificato, ha confermato il proprio impegno economico pari a 600mila euro mentre il Comune di Merate coprirà la restante parte per garantire il completamento dell’opera.

“Nel nuovo quadro economico è stata inoltre prevista una quota di 100.000 euro destinata a imprevisti, per far fronte a eventuali ulteriori aumenti dei costi e garantire la stabilità dell’intervento senza rallentamenti” puntualizza Muzio, ripercorrendo gli incontri dei Collegi di Viglanza, l’11 dicembre 2024 e il 6 marzo scorso, alla presenza anche dell’assessore regionale Romano La Russa, per definire gli adeguamenti necessari e lavorare per accelerare le procedure amministrative, con l’obiettivo di superare gli ostacoli e dare avvio concreto alla fase realizzativa.

“Un ringraziamento particolare va agli uffici comunali e alla responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici, architetto Ramona Lazzaroni, per il prezioso lavoro svolto in questi mesi, garantendo il supporto tecnico e amministrativo necessario per raggiungere questo importante traguardo – conclude Muzio -. L’Amministrazione Comunale continuerà a lavorare con impegno per portare a termine questa importante infrastruttura nei tempi previsti, offrendo al territorio una struttura moderna ed efficiente per il soccorso e la sicurezza”.