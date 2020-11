Merate, positivo al covid il vice sindaco Giuseppe Procopio

E’ in quarantena da due settimane: “Sono asintomatico. Ho fatto il tampone per scrupolo”

Il vice sindaco si è sottoposto a tampone dopo aver saputo della positività dell’onorevole Maurizio Lupi

MERATE – Il vice sindaco Giuseppe Procopio è positivo al coronavirus ed è in isolamento da circa due settimane. A confermare il fatto è lo stesso amministratore, che in Giunta riveste anche il ruolo di assessore al Commercio e all’Urbanistica. “Mi sono sottoposto privatamente a test dopo aver saputo della positività al covid dell’onorevole Maurizio Lupi, con cui collaboro. L’ho fatto per scrupolo visto che ero e sono tuttora asintomatico”.

Il referto ha però spiazzato il vice sindaco meratese, costringendolo alla quarantena. “A oggi non so dire come possa essere successo che mi sia contagiato anche perché i medici che mi hanno sottoposto a tampone hanno escluso una correlazione con Lupi. L’invito che mi sento di rivolgere a tutti è quello di stare il più attenti possibile, rispettando le norme anti contagio in maniera scrupolosa. Il mio pensiero va a chi purtroppo si trova in ospedale a causa del Covid”.

Procopio dovrà restare in isolamento ancora una settimana visto che il secondo tampone, che avrebbe dovuto certificare la guarigione ha dato esito positivo. “Rifarò il test a fine settimana sperando di poter chiudere definitivamente questa vicenda”.

Non è il primo amministratore del Meratese a risultare positivo al covid. Alcune settimane fa era stato il vice sindaco di Montevecchia Edoardo Sala a rendere noto la positività mentre il sindaco di Calco Stefano Motta è in quarantena causa contatto con una persona positiva.