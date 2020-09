Merate, posticipato al 26 e 27 settembre lo Street Food

La manifestazione era in programma il 12 e 13 settembre

La Proloco: “Ottempereremo in modo ancora più stringente e responsabile alla sicurezza degli astanti”

MERATE – Posticipata a sabato 26 e 27 settembre lo Street Food Merate, originariamente previsto per il fine settimana del 12 e 13 settembre. La Proloco ha infatti deciso, a seguito alle richieste dell’Ats e dell’ultimo Dpcm per la riduzione della trasmissione del Covid, di posticipare la manifestazione di due settimane “al fine di ottemperare in modo ancora più stringente e responsabile per la sicurezza degli astanti”. Da parte dell’intero direttivo guidato da Luca Codara, si precisa comunque “che tutte le attività e procedure previste dall’odierna ordinanza per la salvaguardia delle persone a tutela di accessi sicuri alla manifestazione erano e sono stati messi in atto, come il controllo agli accessi, il distanziamento sociale, il corretto uso delle mascherine e personale predisposto alla pulizia dei tavoli e alla loro disinfezione, tuttavia, si è ritenuto opportuno procedere al rinvio”. Resta confermato il programma di attività precedente.