Merate, presentato il nuovo mezzo per la Polizia locale

La presentazione è avvenuta questa mattina, giovedì

Il mezzo, totalmente elettrico, prende il posto del vecchio furgone mobile

MERATE – Attrezzato e accessoriato per rendere più agevole e funzionale il lavoro degli agenti. Si è arricchito in questi giorni con l’arrivo di un Toyota ProAce Verso totalmente elettrico il parco mezzi della Polizia locale di Merate. Il mezzo, acquisito dalla precedente amministrazione comunale e accessoriato dall’attuale, prende il posto del vecchio furgone mobile utilizzato dalla Locale per i servizi di controllo del territorio con particolar riferimento al controllo della guida in stato di ebrezza.

E’ stato attrezzato prevedendo una scrivania interna, presa di corrente per la ricarica, cassetta di pronto soccorso e un vano tecnico con piano scrittoio da usare in caso di incidenti. La dotazione è stata arricchita con dei fari utili anche per l’illuminazione dell’area intorno in caso di interventi notturni o in condizioni di scarsa visibilità. Completa l’assetto il pannello posteriore con la scritta variabile.

Complessivamente il nuovo furgoncino, presentato questa mattina, giovedì, contestualmente con la diffusione del report dell’attività di Polizia locale 2024, è costato circa 61mila euro, di cui 19mila euro per l’allestimento.