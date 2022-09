Merate, primo giorno di scuola: il saluto del sindaco ai ragazzi delle medie

L’incontro si è tenuto all’anfiteatro dell’area Cazzaniga visto i lavori di sistemazione del cortile del Collegio Manzoni

Un ritorno in classe senza mascherina salutato con soddisfazione dal primo cittadino meratese

MERATE – Ha incontrato i ragazzi delle scuole medie per augurare loro un buon anno scolastico. Questa mattina, lunedì, il sindaco Massimo Panzeri, accompagnato dall’assessore Franca Panzeri, non è voluto mancare all’ormai tradizionale momento dell’augurio inaugurale in corrispondenza del ritorno sui banchi degli studenti.

Insolita la location, ricavata nell’anfiteatro dell’area Cazzaniga visto che il cortile del Collegio Manzoni è attualmente off limits a causa dei lavori di riqualificazione. Un particolare, quello degli interventi che l’amministrazione comunale sta portando avanti in materia di edilizia scolastica, ribadito anche dal primo cittadino questa mattina: “Questa amministrazione sta facendo il possibile per garantire spazi adeguati e decorosi per la didattica. Contiamo a breve di poter vedere terminati i lavori di sistemazione del cortile delle scuole medie e anche la nuova palestra è ormai in dirittura di arrivo”.

Panzeri, che nei giorni scorsi ha diffuso anche una nota in vista della ripresa delle attività scolastiche, ha anche rimarcato la bellezza di essere potuti tornare in classe senza mascherina e senza distanziamenti, tornando a una normalità di cui tutti, studenti in primis, avevano bisogno.

A beneficiarne anche i più piccolini della scuola primaria con gli studenti di prima che sono stati accompagnati in classe dai genitori in modo da garantire un’accoglienza serena e positiva. Da segnalare infine che le scuole meratesi non saranno, come ormai da alcuni anni a questa parte, sede dei seggi elettorali alle imminenti elezioni politiche del 25 settembre. L’amministrazione comunale ha infatti confermato l’ubicazione dei seggi in location diverse dalle scuole in modo da garantire la continuità didattica.