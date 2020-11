Merate, protesta al liceo per la Dad. I genitori del Consiglio di Istituto: “Gesto intelligente e moderato”

La lettera di sostegno al gesto di protesta intelligente e moderato messo in atto questa mattina, martedì, dagli studenti di 5Bs

“Siamo convinti che a scuola non andate solo per imparare ma soprattutto per crescere e diventare adulti”

MERATE – Un apprezzamento diretto e sincero per il “gesto di protesta intelligente e moderato” intrapreso dagli studenti della classe 5B s del liceo Agnesi di Merate. E’ quanto ha voluto esprimere a nome dei genitori componenti del Consiglio di Istituto e del Comitato Genitori dell’istituto la presidente del consiglio di istituto Silvia Targonato, rivolgendosi agli studenti che questa mattina, martedì, si sono ritrovati davanti alla scuola superiore decidendo di prendere parte alle lezioni a distanza presentandosi al di fuori dei cancelli.

Un gesto che non è passato inosservato, in primis ai Carabinieri intervenuti prima per prendere le generalità e poi per chiedere ai ragazzi di lasciare libero lo spazio evitando di effettuare assembramenti. L’obiettivo di far parlare e discutere l’opinione pubblica intorno al ricorso della didattica a distanza al 100% delle scuole superiori è però riuscito come dimostra anche la lettera di sostegno diffusa dei genitori.

Ecco il testo:

“Voglio esprimervi tutto il nostro apprezzamento per il gesto di protesta intelligente e moderato che avete intrapreso questa mattina. In un momento di gesti violenti che vediamo esplodere nelle città e che ostacolano una gestione sensata e serena delle difficoltà legate alla pandemia, la scelta di sottolineare la vostra necessità di stare vicini alla scuola, FISICAMENTE, è degna di rispetto e stima da parte di tutta la comunità. Dimostrate alla vostra età, smentendo il generale pensiero, di sapere esattamente di cosa avete bisogno e di saper trovare un modo intelligente e pacato per dimostrarlo: volete tornare a scuola, ne avete tutto il diritto e state ingiustamente pagando il prezzo dei mancati investimenti sul trasporto pubblico.

Il nostro ruolo ci permette di fare ben poco quando la decisione sulla didattica più o meno a distanza viene imposta da DPCM e ordinanze regionali senza che ogni scuola possa contribuire alla decisione. Con il lavoro incessante svolto durante l’estate per riportarvi TUTTI a scuola, TUTTI i giorni, fin dall’inizio dell’anno scolastico, siamo riusciti a garantirvi le misure di sicurezza necessarie ad un’attività in presenza al 100%. Abbiamo invece visto vanificato ogni sforzo economico e organizzativo e anche noi, seppure in maniera nemmeno comparabile a voi, siamo delusi, frustrati e inascoltati.

Continuiamo a seguire con attenzione l’evolversi delle decisioni che coinvolgono la scuola; purtroppo si svolgono a livelli superiori ma garantiamo che sia noi che la dirigenza abbiamo l’obiettivo condiviso di difendere ad oltranza la didattica in presenza, nella ferma convinzione che a scuola non andate solo per imparare ma soprattutto per crescere e diventare adulti e da quello che vediamo, proprio oggi, state in effetti dimostrando di essere adulti responsabili, intelligenti e motivati. Grazie per il vostro gesto. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO Silvia Targonato I GENITORI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO e a sostegno I GENITORI DEL NEO ELETTO DIRETTIVO DEL COMITATO GENITORI

