Merate, pulizia del verde e giornata dell’albero con il primo weekend ecologico

L’iniziativa è promossa dall’assessorato all’Ambiente per il 16 e 17 novembre.

L’appello dell’assessore: “Diventa anche tu un green hero: il tema della sostenibilità ambientale riguarda tutti”

MERATE – L’invito è quello a diventare un “green hero” al motto “Il mondo sta cambiando; il mio mondo è cambiato: adesso cambio io!”. Si terrà sabato 16 e domenica 17 novembre il primo weekend ecologico promosso dall’assessorato all’Ambiente e all’Ecologia. La manifestazione si struttura in due giorni e si prefigge l’obiettivo di sensibilizzare tutta la cittadinanza sull’importanza di mettere in atto comportamenti e atteggiamenti virtuosi dal punto di vista della sostenibilità ambientale.

Sabato 16 novembre “Puliamo la città”

Si comincia sabato mattina con “Puliamo la città”. Il ritrovo è fissato alle 8.30 in piazza Unione dei Popoli (zona edicola) a Brugarolo: qui avverrà la distribuzione del materiale e la formazione delle squadre con l’assegnazione delle zone di lavoro ovvero l’area del Parco giochi di via IV novembre, la pista ciclopedonale di via XXV aprile – via Pertini e via XXV aprile direzione Ronco. L’attività di pulizia si concluderà intorno alle 12 quando verrà effettuata anche la verifica del materiale raccolto.

Domenica 17 novembre la giornata dell’albero

Il giorno successivo, domenica, andrà invece in scena la prima edizione della festa dell’albero. A entrare nei dettagli dell’iniziativa l’assessore Andrea Robbiani: “Grazie alla collaborazione con Ersaf, ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste, procederemo alla piantumazione di 50 essenze arboree mangia smog”. Oltre a queste piante, ciascun cittadino potrà poi portare un albero (meglio se del genere dell’acero riccio, bagolaro, carpino nero, ontano nero e ginkgo bilona, piante tutte note per la loro capacità di assorbire smog) e piantarlo in compagnia. Al termine delle attività verrà consegnato un attestato di adozione e di manutenzione delle essenze arboree. Chi volesse partecipare portando un proprio albero è invitato a mandare una mail a merate.sostenibile@comune.merate.lc.it

L’appuntamento è domenica alle 8.30 al parcheggio di via Alpini. Le aree interessate alle nuove piantumazioni sono quelle della rotonda di via Como- via Cernuschi, di via Pertini (Brugarolo), l’area interna all’ex Cse di Brugarolo e il giardino interno alla scuola dell’infanzia di via Verdi.