Merate: pulizia straordinaria delle vie del centro con la spazzatrice

L’intervento di pulizia straordinaria è stato effettuato questa mattina, venerdì

Lavaggio e sanificazione per le vie del centro di Merate

MERATE – Operazione di lavaggio e sanificazione straordinaria questa mattina, venerdì, del centro storico cittadino.

L’intervento è stato effettuato con una spazzatrice, caricata al centro di raccolta di Olgnate, dove dal 2022 è attiva una colonnina di ricarica delle spazzatrici con acqua depurata dall’adiacente impianto di Lario Reti Holding.

Il mezzo, che utilizza acqua depurata in sostituzione di acqua potabile, riducendo dunque gli sprechi, è passato lungo via Manzoni, vicolo tre spade, don Angelo Perego, piazza Prinetti, via Baslini, piazza Eroi, viale Lombardia, via Indioendenza, piazza Italia e via Parini per un lavaggio e una sanificazione straordinaria.