Da settimana prossima sarà possibile prenotare in car sharing l’auto elettrica in dotazione al Comune

L’assessore Robbiani: “E’ un servizio in più che diamo alla cittadinanza convinti di fornire una valida opportunità”

MERATE – Quattro colonnine per la ricarica delle auto elettriche verranno posizionate, nei prossimi giorni, in città. Merate punta sull’energia green dotando centro e frazioni degli impianti per la ricarica delle auto a energia elettrica. Le colonnine verranno installate a partire da lunedì prossimo, 24 maggio, nelle frazioni di Brugarolo, Sartirana, Pagnano e in piazza Eroi, sulla destra del Municipio, dove sono stati già ricavati due posteggi green, riservati all’auto in car sharing e alla sosta di eventuali altre auto elettriche. Da settimana prossima, presumibilmente già dal 26 maggio, sarà quindi possibile prenotare l’auto elettrica in car sharing utilizzando l’app di Evai.

L’auto, una Zoe, riservata negli orari di ufficio all’utilizzo da parte dei dipendenti comunali, potrà poi essere utilizzata dai semplici cittadini per i propri spostamenti secondo le modalità e i costi stabiliti dal sistema di car sharing regionale.

“Penso che sia un servizio in più soprattutto per chi non ha la macchina o ha la necessità di raggiungere il centro di Milano, usufruendo delle agevolazioni previste per chi guida auto elettriche – puntualizza l’assessore all’Ambiente Andrea Robbiani, convinto di aver messo a disposizione della cittadinanza un’opportunità in più – . In questi mesi ho raccolto molto interesse e curiosità su questo tema e sono soddisfatto che da settimana prossima il servizio sia prenotabile utilizzando l’apposita App. Stiamo anche pensando di inserire il noleggio dell’auto elettrica come premialità dei punti raccolti attraverso l’uso dell’ecocompattatore presente alla piattaforma ecologica da ormai diversi mesi proprio per premiare chi dimostra, con i fatti, attenzione e sensibilità all’ambiente”.