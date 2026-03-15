Merate punta sulla sicurezza: in arrivo altre 35 telecamere in città

Approvato il progetto esecutivo per un ulteriore ampliamento del sistema di videosorveglianza

Le nuove telecamere verranno posizionate in diverse zone della città, dalle frazioni passando per il centro cittadino

MERATE – In arrivo altre 35 telecamere in città grazie a un investimento da 230mila euro reso possibile grazie a un contributo del 48% erogato dal Ministero dell’Interno, a seguito del patto per la sicurezza firmato con la Prefettura di Lecco nel luglio scorso.

Il Comune di Merate ha approvato, con delibera di giunta n°43 del 13 marzo 2026, il progetto esecutivo per un ulteriore ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadino, che prevede la posa di nuove telecamere di contesto e sistemi di lettura targhe, con l’obiettivo di rendere sempre più omogenea la copertura del territorio comunale, in particolare nelle frazioni e nei punti sensibili che ad oggi risultano meno coperti.

Nuove telecamere: ecco dove

I nuovi occhi elettronici verranno infatti posizionati nella frazione di Pagnano e in particolare nel parcheggio vicino alle scuole e all’oratorio e in piazza della Chiesa, a Novate in piazza Vittorio Veneto (ex scuole), a Cassina nella zona dell’incrocio del centro e a Brugarolo all’intersezione tra via XXV aprile e via IV novembre. Verrà attenzionata anche la zona di via Statale con innesto in via Garibaldi (verso Villa Confalonieri), la rotonda dell’ospedale e il tratto di viale Verdi compreso tra via Donizetti e via Santa Maria di Loreto.

Le telecamere verranno introdotte anche nella zona del centro cittadino con riferimento a viale Cornaggia angolo Via S. Francesco e angolo via Allende, via San Vincenzo, via Cerri. Verranno posizionate anche nella piazza della chiesa prepositurale di Sant’Ambrogio.

ll commento del sindaco

“Nelle prossime settimane si procederà con l’affidamento dei lavori, mentre la

realizzazione dell’intervento è prevista nei mesi successivi” precisa il sindaco Mattia Salvioni. Che aggiunge: “L’obiettivo dell’Amministrazione è continuare a investire in strumenti tecnologici che contribuiscano a garantire maggiore sicurezza e tutela per

tutta la comunità”.

Già posizionate 12 ottiche a Sartirana e Brugarolo

Nelle scorse settimane si è inoltre conclusa l’installazione delle telecamere previste dal bando vinto lo scorso anno con Regione Lombardia, che ha portato all’attivazione di 12 nuove ottiche tra le frazioni di Sartirana e Brugarolo, contribuendo ad aumentare ulteriormente il livello di controllo del territorio.

“Al termine dei lavori, la rete di videosorveglianza della città supererà complessivamente le 200 telecamere attive, rafforzando in modo significativo gli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine per la prevenzione e il controllo del territorio” conclude Salvioni.