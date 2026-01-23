Merate punta sulla sicurezza stradale con nuove isole salvapedoni

Isole salvapedoni in fase di realizzazione in via Statale, in via De Gasperi e in viale Verdi

Gli interventi hanno l’obiettivo di mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali

MERATE – Mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali: è l’obiettivo degli interventi in corso in questi giorni lungo le principali e trafficate arterie cittadine. I lavori riguardano alcuni delle zone più sensibili per quello che riguarda la mobilità dolce della città andando a intervenire in punti, dove purtroppo si sono verificati anche investimenti mortali, critici per la visibilità e il traffico.

E’ il caso dell’attraversamento pedonale davanti al bar Il Glicine, dove gli operai sono al lavoro per realizzare l’isola salvapedone, con il restringimento della carreggiata in modo da far diminuire la velocità di percorrenza della strada e la creazione di un cordolo di protezione per chi attraversa anche in mezzo alla carreggiata.

Un analogo intervento è stato eseguito anche poco più a nord, in corrispondenza delle strisce pedonali a Cicognola ed è in corso di realizzazione più a sud, all’altezza dell’intersezione tra la Statale e via Arnaboldi, in uscita dalla frazione di Pagnano. L’attraversamento verrà spostato un po’ più in giù in modo da risolvere l’attuale criticità delle strisce bianche che finivano davanti a un passo carraio del parcheggio.

Le isole salvapedone, conosciute anche come isole salvagente verranno realizzate anche lungo la direttrice est ovest, in particolar modo in va De Gasperi e in viale Verdi.

Due sono previste prima e dopo la rotatoria di accesso a via Montello, la strada delle scuole elementari per incrementare la sicurezza di chi raggiunge il plesso scolastico, con particolar riguardo all’attraversamento anche della linea del Piedibus. In viale Verdi, altra area sensibile sul fronte degli investimenti pedonali, invece verrà potenziata la sicurezza delle strisce bianche davanti alla fermata dell’autobus, in corrispondenza dell’innesto con via Santa Maria di Loreto.

Gli interventi, promossi dall’amministrazione comunale e coordinati dall’assessore ai Lavori pubblici Mattia Muzio, riguarderanno anche il potenziamento dell’illuminazione degli attraversamenti pedonali con riguardo anche alle strisce pedonali presenti tra via Gramsci e la Sp 54, tra la caserma dei Carabinieri e il Roseda, a quelle di recente posa in via Marconi alla partenza del sentiero Beatrice e in via Cazzaniga (zona via de Amicis).

“Stiamo procedendo per gradi recuperando risorse da diversi capitoli di spesa” precisa Muzio, rimarcando l’attenzione dell’amministrazione comunale al tema della mobilità dolce.