Merate, quasi pronto l’hub vaccinale all’Area Cazzaniga: a giorni l’apertura

Saranno attive quattro linee vaccinali per un totale di 600/700 somministrazioni al giorno

Ancora bloccate le prenotazioni per la sede meratese: bisogna aspettare la fine dell’allestimento e l’accreditamento della struttura

MERATE – Questione di giorni e verrà aperto il nuovo centro vaccinale in fase di allestimento nei locali comunali ricavati all’interno dell’Area Cazzaniga, in via don Cazzaniga a Merate. La struttura sarà dotata di quattro linee vaccinali per un totale di 600/700 somministrazioni giornaliere, andando così a potenziare l’offerta vaccinale garantita nel Lecchese con l’hub del Palataurus, l’ospedale Manzoni di Lecco e il Mandic di Merate.

Al momento non è ancora possibile prenotare il proprio appuntamento per la sede meratese: le prenotazioni all’area Cazzaniga verranno aperte non appena si concluderà l’allestimento del centro e dopo aver ottenuto l’autorizzazione per l’accreditamento del centro vaccinale da parte degli enti competenti. Si tratta, come dicevamo, di pochi giorni in linea con l’intenzione comunicata a fine novembre di rendere operativo il centro a partire dalla metà di dicembre.

A oggi, la struttura appare già parzialmente allestita con una prima sala già dotata di sedie per l’attesa della vaccinazioni, le scrivanie per l’anamnesi, le mini stanze dove effettuare l’inoculazione e anche un monitor. Un’altra sala appare invece ancora in fase di allestimento. Da perfezionare inoltre gli attacchi alle reti e i collegamenti internet al fine di rendere davvero operativo il piccolo hub meratese.