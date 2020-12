Merate, racconti e fotografie per narrare le “Storie di Natali passati”

Anche Merate aderisce all’iniziativa Storie di Natali passati per colorare di memoria queste festività inedite

Appello ai più giovani per intervistare i propri cari e raccoglierne una testimonianza in un breve racconto natalizio

MERATE – Storie, racconti e fotografie per raccontare un ricordo natalizio vissuto a Merate. E’ l’iniziativa “Storie di Natali passati” promossa in occasione delle prossime festività natalizie dagli Assessori alla Cultura e al Welfare in collaborazione con i Comuni di Imbersago, di Olgiate Molgora, Montevecchia, Cernusco Lombardone, Paderno, Brivio, Lomagna, Osnago.

“L’iniziativa è rivolta a tutti i meratesi di ieri e di oggi – spiegano gli assessori Franca Maggioni e Fiorenza Albani – . In particolare, però, chiediamo l’aiuto dei più giovani ai quali chiediamo di intervistare i propri cari e raccoglierne una testimonianza in un breve racconto natalizio”. In questa situazione che ci costringe a mantenere le distanze, usiamo il calore dei ricordi per sentirci più vicini, per sentirci comunità”.

Le “Storie di Natali passati” andranno inviate all’indirizzo assessore.cultura@comune.merate.lc.it entro il 25 dicembre, prestando consenso alla pubblicazione delle stesse sia sul sito comunale che sulla pagina Facebook intercomunale di “Pensieri alla finestra”.