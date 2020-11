Merate, rallenta la curva dei contagi Covid: in aumento i guariti

Sono 17 i nuovi positivi degli ultimi giorni, ma l’incremento della curva del contagio è meno sostenuto rispetto alle ultime settimane

Panzeri: “Parziale inversione di tendenza dei dati. Troppo presto per allentare le misure restrittive”

MERATE – “Dopo settimane di continui peggioramenti, rileviamo finalmente una parziale inversione di tendenza nei dati”. A rendere noto l’ultimo aggiornamento sulla situazione epidemiologica della città è il sindaco Massimo Panzeri basandosi sui dati comunicati dalla Prefettura aggiornati al 14 novembre.

Rispetto al precedente bollettino, datato 11 novembre, si registrano comunque nuovi positivi, pari a 17, ma l’incremento della curva del contagio è meno sostenuto. Per la prima volta dopo settimane infatti il totale netto dei positivi è in diminuzione essendo passato da 182 persone alle attuali 162. Un dato che accende qualche timida speranza e che si spiega con l’incremento dei guariti, balzati a 257 persone. Stabile il numero di decessi, pari a 32 da inizio pandemia. In calo il numero dei meratesi sottoposti a sorveglianza attiva, ovvero 104, di cui 12 di età inferiore ai 20 anni.

“Il numero di postivi continua ad aumentare, ma registriamo un miglioramento sia nei soggetti negativizzati, sia in quelli sottoposti a sorveglianza. Invito pertanto tutti i cittadini a mantenere il comportamento responsabile che, generalmente, ha contraddistinto questi ultimi giorni. Ricordo altresì che permaniamo in zona rossa, per cui solo con il consolidarsi di questi dati potremo ipotizzare un rallentamento delle misure restrittive“.