Merate, rami caduti nel parcheggio di viale Verdi: colpita un’auto

La troppa neve ha fatto spezzare i rami di alcuni pini marittimi presenti nel posteggio di asilo nido e scuola materna

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Dei rami hanno però colpito un’auto parcheggiata finendo sul parabrezza

MERATE – Diversi rami sono caduti al suolo questa mattina, lunedì 28 dicembre, spezzati dal troppo peso della neve, caduta abbondantemente dalla prime ore della nottata fino al primo pomeriggio. Alcune fronde dei pini marittimi, situati nel parcheggio di viale Verdi limitrofo alla scuola materna statale e all’asilo nido Girotondo, sono così caduti a terra, andando a invadere il suolo.

Non solo, ma alcuni sono precipitati sul cassonetto dell’immondizia, appena fuori dall’asilo nido mentre altri sono finiti sul parabrezza di una Fiat Punto di colore azzurro chiaro, colpendo così una delle auto lì parcheggiate. Fortunatamente in quel momento non c’era nessuno in auto e neppure nelle vicinanze dei posteggio e nessuno è rimasto coinvolto.

Dell’episodio è stata informata l’amministrazione comunale di Merate, impegnata nella giornata di oggi su più fronti per fronteggiare la situazione. Sono state numerose infatti le segnalazioni e le lamentele dei cittadini alle prese con strade difficilmente percorribili.

La preoccupazione è che, con il calo delle temperature notturne, la neve ancora presente sulle strade possa trasformarsi in ghiaccio.