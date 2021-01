Merate, rami pericolosi: chiuso in parte il parcheggio di viale Verdi

La ditta incaricata sta effettuando la messa in sicurezza dei pini marittimi

Alcune fronde erano cadute a terra a seguito dell’abbondante nevicata di settimana scorsa danneggiando anche un’auto parcheggiata

MERATE – Posteggio transennato per consentire alla ditta incaricata di effettuare la manutenzione degli alberi. Sono in corso in questi giorni i lavori di messa in sicurezza delle fronde dei pini marittimi presenti nel parcheggio di viale Verdi davanti alla scuola materna e all’asilo nido Girotondo. L’abbondante nevicata di lunedì scorso, 28 dicembre, aveva infatti provocato il cedimento di alcuni rami, che erano caduti a terra, finendo alcuni anche sul parabrezza di un’auto lì posteggiata.

L’amministrazione comunale ha effettuato ieri, lunedì, un giro di ricognizione delle aree pubbliche della città, transennando parte del posteggio di viale Verdi. In particolar modo è stata vietata la sosta delle auto in due delle tre file lì presenti visto che sono stati notati alcuni rami ancora pericolosi. Il posteggio verrà riaperto nella sua totalità indicativamente giovedì 7 gennaio non appena saranno terminate le operazioni di messa in sicurezza dell’area.