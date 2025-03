Merate, report Polizia locale: più sanzioni nel 2024

Registrato nel 2024 un netto incremento delle multe per violazione della sosta regolamentata

I dati relativi all’attività svolta l’anno scorso sono stati snocciolati dal comandante della Polizia locale Davide Mondella

MERATE – Crescono le sanzioni al codice della strada (2817 nel 2024 contro 2146 nel 2023) e in particolare quelle per la violazione della sosta regolamentata (disco orario e strisce blu, regolamentate quest’ultime da novembre in un nuovo modo con l’introduzione dell’ausiliario della sosta), praticamente raddoppiate nel corso di dodici mesi passando da 430 a 815.

E’ il dato che emerge dal report anno 2024 diffuso questa mattina, giovedì 20 marzo, dal comando della Polizia locale di Merate. Nelle casse comunali è previsto l’incasso di circa 229mila contro i 225mila del 2023 con un sostanziale equilibrio dovuto alla diminuzione di altre contravvenzioni, come ad esempio il mancato uso delle cinture di sicurezza, crollato da 92 del 2023 ai 34 del 2024. “E’ un trend che presumibilmente troveremo anche nei prossimi anni dovuto al fatto che le auto di ultima generazione hanno dispositivi elettronici che segnalano acusticamente il mancato uso di questo dispositivo portando di fatto a un maggior utilizzo” ha commentato il comandante della Polizia locale Davide Mondella, il cui comando si compone attualmente di 11 operatori.

L’organico e il progetto Speciale

Un tema, quello del personale, su cui è voluto intervenire anche il sindaco Mattia Salvioni ribadendo l’obiettivo di raggiungere le 12 unità: “Abbiamo registrato in questi giorni le dimissioni di un agente, ma già lunedì è in programma la procedura per l’inserimento in organico, tramite mobilità, di due nuovi vigili”. Non solo. A conferma dell’importanza del tema sicurezza, la Giunta meratese ha stanziato a bilancio 5mila euro per il progetto “Speciale”, relativo a incentivi da riconoscere agli agenti che decidano di svolgere servizi extra, oltre il normale orario di servizio, raggiungendo determinati obiettivi nel corso dell’anno. “E’ una novità che abbiamo introdotto convinti che potrà rappresentare una forma di attrattività per il nostro comando anche per chi arriverà a prestare servizio anche attraverso la procedura del 557, ovvero la messa a disposizione extra orario di lavoro” ha aggiunto Salvioni, sottolineando l’impegno profuso, negli ultimi mesi, per incrementare i servizi di pattugliamento e controllo stradale alla sera e nei giorni festivi. “Abbiamo svolto 54 servizi serali e domenicali, 520 posti di controllo, 60 controlli con telelaser, 516 stazionamenti e 553 controlli della segnaletica”.

Controlli e polizia giudiziaria

L’attività ha riguardato anche la polizia giudiziaria con 179 notifiche e 20 comunicazioni alla Procura inerenti alla segnalazione di reati. Tra questi sono compresi anche gli abbandoni di rifiuti mentre gli accertamenti in merito all’errato conferimento si sono tradotti in 14 sanzioni amministrative.

Significativo anche l’impegno relativo ai rilievi degli incidenti con 46 uscite per sinistri, di cui 24 con lesioni. Completano il report gli accertamenti di residenza, pari a 394 e i sopralluoghi, ovvero interventi per occupazioni, potature e traslochi effettuati 99 volte.

Viabilità a Pagnano

Da segnalare, infine, il dato relativo alle infrazioni registrate nella frazione di Pagnano per il mancato rispetto di quanto previsto dall’ordinanza, poi rivista di recente dalla nuova amministrazione comunale, relativa alle modifiche alla viabilità interna. Nel corso dei dodici anni appena passati sono state 253 le multe elevate. Al momento non è stato ancora possibile invece tracciare un bilancio delle sanzioni irrogate dall’entrata in vigore delle nuove “regole” viabilistiche con l’ulteriore restringimento della possibilità di transito per le vie di Pagnano, in alcune fasce orarie, ai soli residenti.

Nel corso della conferenza stampa sono stati presentati anche i dati sulla microcriminalità del 2024 e il nuovo mezzo in dotazione alla Polizia locale.