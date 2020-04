Merate, riapre il centro raccolta rifiuti con accesso a zone: il calendario

Modalità di accesso differente in base alla zona di residenza e al rifiuto da conferire

La sperimentazione sarà in vigore da giovedì 16 aprile fino al 2 maggio

MERATE – Riapre, in via sperimentale da giovedì 16 aprile, il centro raccolta rifiuti. E’ quanto ha deciso l’amministrazione comunale individuando una modalità di accesso alla struttura di via Casa Rossa basata in base alla zona di residenza. Lo precisa l’assessore all’Ambiente Andrea Robbiani aggiungendo che la modalità sperimentale si concluderà il 2 maggio. “Invito tutti a seguire le prescrizioni, ovvero a recarsi nei giorni stabiliti, rispettando la zona di appartenenza e conferendo i materiali corretti. Si dovrà esibire l’auto certificazione indicando la zona di provenienza”.

Robbiani aggiunge: “Gli orari permettono di potersi recare in piattaforma in maniera fluida, senza necessariamente mettersi in coda all’apertura. Per maggiori dettagli contattare il numero whastapp 366 9342997. Si prevede quindi di tornare alla normalità a partire dal 4 di maggio.”

Ecco il calendario di accesso (SCARICA QUI IL PDF)

Settimana dal 13 al 18 aprile:

GIOVEDÌ 16 Aprile dalle 14 alle 19 (solo rifiuti VEGETALI per i residenti in ZONA A) VENERDÌ 17 Aprile dalle 14 alle 19 (solo rifiuti VEGETALI per i residenti in ZONA B)

Settimana dal 19 al 24 aprile:

MARTEDÌ 21 Aprile dalle 14 alle 19 (solo rifiuti INGOMBRANTI per i residenti in ZONA A)

MERCOLEDÌ 22 Aprile dalle 14 alle 19 (solo rifiuti INGOMBRANTI per i residenti in ZONA B)

GIOVEDÌ 23 Aprile dalle 14 alle 19 (solo rifiuti VEGETALI per i residenti in ZONA A) VENERDÌ 24 Aprile dalle 14 alle 19 (solo rifiuti VEGETALI per i residenti in ZONA B) Settimana dal 27 aprile al 02 maggio:

MARTEDÌ 28 Aprile dalle 14 alle 19 (solo rifiuti INGOMBRANTI per i residenti in ZONA A)

MERCOLEDÌ 29 Aprile dalle 14 alle 19 (solo rifiuti INGOMBRANTI per i residenti in ZONA B)

GIOVEDÌ 30 Aprile dalle 14 alle 19 (solo rifiuti VEGETALI per i residenti in ZONA A) SABATO 02 Maggio dalle 14 alle 19 (solo rifiuti VEGETALI per i residenti in ZONA B)

MODALITÀ:

• Gli utenti potranno recarsi al centro con l’autodichiarazione ministeriale già debitamente compilata indicando come motivazione “situazione di necessità” e dichiarando la zona di provenienza (zona A o zona B).

• L’accesso al centro sarà limitato a massimo n. 5 utenti alla volta.

• Gli utenti dovranno essere muniti di mascherina e guanti e sarà consentito l’accesso ad una sola persona per auto. Il personale in loco (Polizia Locale e Protezione Civile) potranno vietare l’ingresso a chi si presenterà con materiale non conforme al calendario indicato o che non soddisfi i requisiti di accesso.

SI RICORDA che:

La ZONA A è il centro (a nord di viale Verdi, fino a via Piave) e frazione Novate

La ZONA B è il centro (a sud di viale Verdi), via S. Rocco, via Statale, Cicognola e frazioni di Brugarolo, Pagnano, Sartirana e Cassina Fra Martino.

