Il centro vaccinale di prossimità sarà aperto il 28 e il 29 aprile per la seconda dose agli over 80

Panzeri: “Dati del contagio in miglioramento. All’hub Technoprobe nel fine settimana raggiunto la cifra record di ben 770 vaccinazioni giornaliere”

MERATE – Riaprirà mercoledì 28 e giovedì 29 per effettuare esclusivamente il richiamo, ovvero la seconda dose, agli over 80 il centro vaccinale di prossimità allestito le scorse settimane negli spazi del centro anziani di Piazza don Minzoni. Lo ha comunicato il sindaco Massimo Panzeri dando conto anche del fatto che al centro vaccinale massivo, allestito nel capannone messo a disposizione dalla ditta Technoprobe, si è raggiunta, nel fine settimana, la cifra record di ben 770 vaccinazioni giornaliere.

Il sindaco ha anche aggiornato sulla situazione epidemiologica che vede saliti a 980, con un incremento di 14 nuovi casi in 7 giorni, i meratesi risultati positivi all’infezione da Covid 19 da inizio emergenza, nel febbraio 2020.

Nell’ultima settimana non si sono fortunatamente registrati nuovi decessi imputabili al coronavirus mentre sono in aumento le persone negativizzate. In crescita anche il numero delle persone sottoposte a sorveglianza attiva, pari a 70, di cui 29 di età inferiore ai 20 anni.

“I dati continuano a migliorare e ciò non può che rallegrarci ed aumentare la nostra fiducia per il futuro – ha spiegato il primo cittadino – . Non va però sottovalutato l’aumento dei sottoposti a sorveglianza attiva, soprattutto di giovane età. Dato evidentemente legato alla riapertura delle scuole. Invito pertanto, i giovani in particolare, a mantenere comportamenti responsabili, soprattutto quando si frequentano luoghi pubblici; cosa purtroppo non sempre avvenuta nel fine settimana appena trascorso. Da oggi rientriamo in “Zona Gialla” e conseguentemente numerose attività potranno riprendere. Raccomando responsabilità ed attenzione da parte di tutti, onde evitare di vanificare tutti gli sforzi profusi sino ad ora. Non abusiamo delle libertà ritrovate!”