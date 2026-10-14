Merate, riapre lo Spazio Giovani all’Area Cazzaniga: “Sulle politiche giovanili puntiamo a una presenza strutturale”

Da lunedì 19 ottobre riapre l’aula studio dello Spazio Giovani in Area Cazzaniga

Il grazie ai tanti volontari che gestiscono la struttura. E una riflessione sullo sviluppo delle politiche giovanili

MERATE – Riaprirà lunedì 19 ottobre, dopo il positivo periodo di sperimentazione effettuato lo scorso anno l’aula studio dello Spazio Giovani in Area Cazzaniga. La struttura sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 17.30 alle 20, e la domenica dalle 15 alle 20, con aggiornamento in tempo reale delle aperture attraverso il calendario pubblico raggiungibile anche tramite QR code.

Così come già avvenuto durante il periodo di sperimentazione, l’apertura sarà possibile grazie al prezioso contributo dei volontari civici attraverso un sistema di turnazione estremamente flessibile e in larga parte autogestito digitalmente. “In questo modo ciascuno ha potuto dare disponibilità quando compatibile con studio, lavoro e vita personale, senza trasformare il volontariato in un impegno rigido o gravoso” sottolinea il consigliere comunale Michele Magrin, delegato alla Partecipazione giovanile. Che aggiunge: “Alla fine della sperimentazione erano oltre trenta i volontari iscritti. Molti erano giovani che, dopo aver conosciuto o utilizzato lo spazio, hanno deciso di contribuire direttamente a tenerlo aperto anche per gli altri. È forse uno degli aspetti più belli dell’esperienza: chi usufruisce di un servizio pubblico può scegliere di diventare parte attiva del suo funzionamento”.

Magrin rivolge un sentito grazie ai volontari meno giovani che hanno contribuito, con la loro presenza, a tenere aperti gli spazi: “A loro va un ringraziamento speciale: con la loro disponibilità hanno dimostrato concretamente che una politica rivolta ai giovani può e deve diventare un progetto dell’intera comunità”.

L’obiettivo è riuscire a raccogliere anche nuove disponibilità: chi fosse disponibile a candidarsi come volontario deve compilare il modulo reperibile al link https://www.comune.merate.lc.it/amministrazione/documenti e inviarlo al protocollo@comune.merate.lc.it

“Naturalmente, un’aula studio non è la risposta a tutte le istanze sollevate dalla lettera collettiva con cui numerose realtà giovanili del Meratese hanno voluto porre pubblicamente una domanda tanto semplice quanto importante: “Ma i giovani, esattamente, dove dovrebbero andare?”. E non vogliamo presentarla come tale. È una risposta, rivolta a una parte dei bisogni dei giovani, e soprattutto un punto di partenza”.

Magrin sviscera il discorso: “L’Area Cazzaniga non vuole essere soltanto un’aula studio. L’ambizione è che diventi progressivamente un laboratorio permanente delle politiche giovanili, capace di incontrare ragazze e ragazzi con età, interessi e necessità differenti; un luogo nel quale sperimentare, ascoltare, correggere ciò che non funziona e costruire nuove opportunità insieme. Non abbiamo la pretesa di avere già tutte le risposte. Crediamo però che il compito delle istituzioni sia iniziare a costruirle, mettendo a disposizione spazi, risorse e strumenti e facendo in modo che anche i giovani possano riconoscere il Comune come un interlocutore al quale rivolgersi e con il quale progettare. La lettera dei giovani del Meratese è quindi un segnale che accogliamo con piacere e che speriamo possa alimentare ancora di più questo confronto. Perché se vogliamo che i giovani siano parte delle nostre comunità, dobbiamo creare le condizioni perché possano davvero viverle, attraversarle e contribuire a costruirle”.

Proprio in questo senso si spiegano gli oltre 50mila euro investiti per riqualificare e arredare l’area Cazzaniga, attribuendogli una funzione stabile assumendosi un impegno pluriennale. “Anche la scelta dell’Area Cazzaniga non è casuale. È un luogo centrale e conosciuto dai giovani, vicino alla Biblioteca e ai principali servizi cittadini, ma è anche un’area che per molti anni ha vissuto condizioni di sottoutilizzo e trascuratezza. Proprio per questo abbiamo pensato potesse diventare simbolicamente e concretamente un luogo dal quale ripartire. Da gennaio a luglio, infatti, questo spazio ha già ospitato numerose attività: dai corsi di skate e hip hop con Piazza l’Idea al corso di cinema con il Gruppo Cineforum giovani dell’Oratorio, dai laboratori di ciclofficina con PASO e HACCP con il Clerici al teatro per adolescenti con Piccoli Idilli, fino a Utilestate Merate, Utilestate Special di Ambito e al Job Day realizzato con la Provincia di Lecco. Da metà settembre, inoltre, lo spazio è sede del Polo Educativo rivolto ai ragazzi delle scuole medie e nei prossimi mesi continueranno ad aggiungersi nuove attività educative, culturali e di socializzazione”.

Magrin conclude: “Fondamentale, in questo percorso e per la realizzazione di queste iniziative, è il costante lavoro dell’Assessorato alle Politiche Giovanili, che sta seguendo il coordinamento con gli uffici, l’Ambito e gli altri enti coinvolti al fine di creare un polo delle politiche giovanili del territorio, aperto anche ai tanti ragazzi e ragazze che frequentano Merate per studio, attività e tempo libero”.